Ráž: Taxíky budú môcť od roku 2025 jazdiť len so slovenskými značkami

Bratislava 16. decembra (TASR) - Taxíky budú môcť od 1. januára 2025 jazdiť po slovenských cestách len so slovenskými evidenčnými značkami. V prípade nedodržania nariadenia môže taxikárom hroziť pokuta od 100 do 15.000 eur. V prípade opakovaného porušenia sa môže pokuta vyšplhať až do 50.000 eur alebo hroziť aj odňatie taxikárskej koncesie. V pondelok to vo videu na sociálnej sieti pripomenul minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



"Znamená to, že pre všetky autá budú platiť rovnaké podmienky. Autá, ktoré sú registrované v iných krajinách, nemusia chodiť rovnako často na emisné a technické kontroly. To znamená, že dochádzalo k určitej diskriminácii slovenských taxikárov, ktorí tieto povinnosti spĺňať musia. Zároveň tým prinášame väčšiu bezpečnosť pre všetkých ich zákazníkov. Takže verím, že toto opatrenie nájde porozumenie v širokej verejnosti," uviedol Ráž.



Rezort dopravy podľa ministra stále eviduje na slovenských cestách stovky taxíkov, ktoré nie sú evidované na Slovensku a jazdia s evidenčnými číslami tretích krajín. Taxikárom preto pripomenul, aby svoje autá zaregistrovali na Slovensku. "Ak by aj po novom roku jazdili na cudzích značkách, hrozí im pokuta od 100 do 15.000 eur a pri opakovanom porušení pokuta až do 50.000 eur. K tomu ešte je možné, že príde aj k sankcii odňatia taxikárskej koncesie," upozornil Ráž.