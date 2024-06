Ráž: Ťažko povedať, kedy sa začne s výstavbou R2 od Trenčína

Bratislava 21. júna (TASR) - Výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi Trenčínom a Žiarom nad Hronom je zatiaľ v nedohľadne a ťažko povedať, kedy sa začne. Prípravne procesy výstavby vyše 100-kilometrového úseku s tromi tunelmi sú totiž v rôznom štádiu pripravenosti, niektoré boli pre nedostatok financií aj pozastavené. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



"Ťažko povedať, kedy začneme s výstavbou. Tieto úseky majú rôzne štádium pripravenosti. V niektorých z nich už máme spracovanú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, na rôznych prebiehajú procesy EIA a vyvlastňovacie procesy. Môžem konštatovať, že sme skôr ďalej ako bližšie k začiatku výstavby, nakoľko na mnohých úsekoch boli tieto prípravné procesy pozastavené z dôvodu nedostatku financií a nebolo na to určené finančné krytie," priblížil Ráž.



Minister zatiaľ nevedel spresniť ani približné cenové odhady výstavby. "V tejto chvíli je predčasné baviť sa o sumách, nakoľko nemáme spravený taký stupeň projektovej dokumentácie, aby sa dala z toho vypočítať predbežná hodnota zákazky," uviedol Ráž. Ako však dodal, pre počet tunelov a dĺžku úsekov to nebude lacný projekt.



Ráž priblížil, že táto R2 je jedna z najdlhších plánovaných ciest v SR. Pôvodne mala byť súčasťou diaľnice D1 a viesť z Prahy až po Michalovce. Cesta by mala mať po dostavaní podľa ministra sedem úsekov, zatiaľ je postavený jeden, aj to len v polovičnom profile.