Ráž: Termín sprejazdnenia obchvatu Ružomberka sa posúva
Dokončenie diaľničného obchvatu Ružomberka naďalej komplikuje zosuv pôdy v náročnom teréne v lokalite Likavka.
Autor TASR
Ružomberok 16. apríla (TASR) - Dokončenie diaľničného obchvatu Ružomberka naďalej komplikuje zosuv pôdy v náročnom teréne v lokalite Likavka. Pre TASR to potvrdila Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a Ministerstvo dopravy SR. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v HNtelevízii uviedol, že termín sprejazdnenia úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová odhaduje na obdobie po lete.
Zhotoviteľ aj investor majú podľa NDS spoločný záujem dokončiť stavbu čo najskôr, no, samozrejme, nie na úkor kvality diela. „V záujme čo najskoršieho vyriešenia stavbu denne monitorujeme, samotné štatutárne kontrolné dni na stavbe prebiehajú vo zvýšenej intenzite, vyslovene každý druhý týždeň,“ spresnila pre TASR mediálna komunikácia NDS.
Hovorkyňa Ministerstva dopravy SR Petra Poláčiková pre TASR priblížila, že rezort spolu s NDS urobia všetko pre to, aby sa im napriek všetkým komplikáciám podarilo diaľničný obchvat Ružomberka odovzdať motoristom do užívania tento rok.
Ako nedávno pre TASR uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik, stavebne sú prakticky hotoví, prebiehajú kolaudačné konania a komplexné skúšky tunela Čebrať. Posledné, čo ich v úseku limituje, je spomínaná sanácia zosuvu pod hradom Likavka. „Celý úsek je geologicky veľmi komplikovaný, objavilo sa tam viacero zosuvov. Posledný zosuv, ktorý sa nám nepodarilo stabilizovať, je pod hradom Likavka. Mal by byť stabilizovaný, potrebujeme tam vykonať len nutné opravy,“ podotkol Mihálik.
Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, tri križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D1 Turany - Hubová v smere na Martin.
