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Ráž: Úsekom R2 Kriváň - Mýtna od jeho otvorenia prešlo 2,5 milióna áut
Znamená to takmer 10.000 áut denne, z toho každé piate auto je nákladné.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Po novom úseku rýchlostnej cesty Kriváň - Mýtna od jeho otvorenia v novembri minulého roka prešlo 2,5 milióna áut. Znamená to takmer 10.000 áut denne, z toho každé piate auto je nákladné, informoval vo videu na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
„Keď sa pozrieme na porovnanie s obdobím predtým, kedy táto cesta ešte nebola hotová, tak z pôvodnej cesty prvej triedy ubudlo až 94 percent kamiónov. Je to naozaj neuveriteľné číslo a verím, že všetkým ľuďom v tomto regióne sa vďaka tomuto výrazne zlepšil život,“ dodal minister.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) odovzdala približne deväťkilometrový úsek R2 Kriváň - Mýtna (okresy Detva a Lučenec) 20. novembra 2025. Tvorí ho takmer 6,5 kilometra mostov vrátane najdlhšieho mosta na Slovensku s dĺžkou 4374 metrov v doline krivánskeho potoka. Aj preto dostal úsek prezývku diaľnica „v korunách stromov“, zároveň získala titul Stavba roka 2025.
Stavebné práce na R2 medzi Kriváňom a Mýtnou sa začali v roku 2021, zabezpečovalo ich združenie stavebných spoločností Doprastav, Strabag, Eurovia SK a Eurovia CZ. Problémy a omeškanie spôsobila aj polstoročie stará skládka odpadu pri obci Kriváň. Bola desaťnásobne objemnejšia, než sa pôvodne predpokladalo, odstrániť sa ju podarilo na prelome rokov 2024 a 2025.
Pôvodná zmluvná cena stavby v objeme vyše 232 miliónov eur vzrástla po dodatku č. 12 na takmer 305,7 milióna eur bez DPH. Ako vyplýva z údajov v Centrálnom registri zmlúv, uvedený dodatok v objeme asi 35,4 milióna eur zahŕňa úpravu ceny diela za takmer 4,85 milióna eur, vyčíslenie valorizácie za roky 2024 a 2025 v objemoch zhruba 15,65 milióna eur a 14,88 milióna eur.
„Keď sa pozrieme na porovnanie s obdobím predtým, kedy táto cesta ešte nebola hotová, tak z pôvodnej cesty prvej triedy ubudlo až 94 percent kamiónov. Je to naozaj neuveriteľné číslo a verím, že všetkým ľuďom v tomto regióne sa vďaka tomuto výrazne zlepšil život,“ dodal minister.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) odovzdala približne deväťkilometrový úsek R2 Kriváň - Mýtna (okresy Detva a Lučenec) 20. novembra 2025. Tvorí ho takmer 6,5 kilometra mostov vrátane najdlhšieho mosta na Slovensku s dĺžkou 4374 metrov v doline krivánskeho potoka. Aj preto dostal úsek prezývku diaľnica „v korunách stromov“, zároveň získala titul Stavba roka 2025.
Stavebné práce na R2 medzi Kriváňom a Mýtnou sa začali v roku 2021, zabezpečovalo ich združenie stavebných spoločností Doprastav, Strabag, Eurovia SK a Eurovia CZ. Problémy a omeškanie spôsobila aj polstoročie stará skládka odpadu pri obci Kriváň. Bola desaťnásobne objemnejšia, než sa pôvodne predpokladalo, odstrániť sa ju podarilo na prelome rokov 2024 a 2025.
Pôvodná zmluvná cena stavby v objeme vyše 232 miliónov eur vzrástla po dodatku č. 12 na takmer 305,7 milióna eur bez DPH. Ako vyplýva z údajov v Centrálnom registri zmlúv, uvedený dodatok v objeme asi 35,4 milióna eur zahŕňa úpravu ceny diela za takmer 4,85 milióna eur, vyčíslenie valorizácie za roky 2024 a 2025 v objemoch zhruba 15,65 milióna eur a 14,88 milióna eur.