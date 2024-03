Ráž: Výnimka približuje dostavbu úseku diaľnice D1 Turany - Hubová

Bratislava 4. marca (TASR) - Výnimka z vodnej EIA na úseku diaľnice D1 Turany - Hubová s tunelom Korbeľka sa opäť približuje k jeho dostavbe. Na sociálnej sieti o tom informoval minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD).



"Chcel by som rozptýliť obavy miestnych obyvateľov o možnej strate podzemných vôd a vplyvu na ich zásoby pitnej vody. Technológie, ktoré dnes vieme naprojektovať a použiť pri výstavbe, zabránia strate vody z masívu, cez ktorý budú prechádzať tunelové systémy," povedal.



Pri tunelovom variante podľa neho pomôže aj vládou schválený zákon o strategických investíciách, ktorý na aprílovej schôdzi predložia do parlamentu. "Dokážeme zabezpečiť urýchlenie prípravných procesov a začať výstavbu v čo najkratšom možnom termíne," doplnil.



Podotkol, že od nástupu na ministerstvo dopravy sa intenzívne zaoberal otázkami, či sa možno vrátiť k diskusii o údolnom variante. "V prípade, ak by sme sa vrátili, čo len filozoficky k údolnému variantu, znamenalo by to predĺženie prípravných procesov k tejto výstavbe o ďalších päť rokov," uzavrel minister dopravy.



Stavba tunela Korbeľka na úseku diaľnice D1 Turany - Hubová môže zhoršiť zásoby podzemnej vody pre Turiec, Oravu a Liptov. Obávajú sa toho zástupcovia samospráv a predstavitelia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v Žiline. Preto sa odvolali voči výnimke z environmentálnych cieľov, ktorú na žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) vydal Okresný úrad (OÚ) v Žiline. Informovali o tom vo štvrtok (29. 2.) na tlačovej konferencii v Martine.