Ráž: Výstavbu diaľničného tunela Višňové by mohli urýchliť

Žilina 10. apríla (TASR) - Práce na výstavbe diaľničného tunela Višňové na severnom Slovensku by mohli urýchliť. Oznámil to v stredu na brífingu v Humennom minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Podotkol, že to súvisí s neúnosnou situáciou na ceste pod Strečnom.



"Rokujeme so spoločnosťou, ktorá zhotovuje tunel Višňové, aby sme urýchlili dobu výstavby. Zatiaľ to vyzerá, že nájdeme spoločnú reč. Samozrejme, bude to niečo stáť, ale situácia pod Strečnom je taká významná, v negatívnom zmysle, že hľadáme riešenia," uviedol Ráž.



Tunel Višňové je súčasťou úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala, ktorý je vo výstavbe. Po dokončení ponúkne motoristom 13,5 kilometra novej diaľnice. Tunel tvorí viac než polovicu celej stavby, celkom 7,5 kilometra, a bude najdlhším na Slovensku.