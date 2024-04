Ráž: Zákon o strategických investíciách skráti prípravné procesy

Bratislava 24. apríla (TASR) - Zákon o strategických investíciách, ktorý v stredu schválila Národná rada (NR) SR, umožní skrátiť prípravné procesy projektov, ktoré určí štát ako strategické, o polovicu. Uviedol to po schválení zákona minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



"Tento zákon je pre Slovensko veľmi významný a umožní skrátiť prípravné procesy z osem rokov na štyri, teda na polovicu," priblížil Ráž. Ako dodal, najvýznamnejšie sa nová legislatíva dotkne stavebných povoľovaní, posudzovania vplyvov na životné prostredie či majetkovo-právneho vyrovnania.



"Na základe tohto zákona, ktorý bude účinný dňom vyhlásenia, bude môcť štát ponúknuť v rámci pokusu o dohodu 1,2-násobok znaleckej ceny. To znamená, pre občanov najvýhodnejšie je sa dohodnúť, pretože vo všetkých ostatných ďalších procesoch vyvlastnenia už má štát možnosť zaplatiť len znaleckú hodnotu," vysvetlil Ráž.



Šéf rezortu dopravy pripomenul, že strategickou investíciou môže byť len taká, za ktorou je štát. Výnimkou je možnosť verejno-súkromného partnerstva, splnené však musia byť stanovené podmienky.



Prijatím zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu TEN-T sa zrýchli príprava projektov, ktoré štát určí ako strategické investície, aj tých, ktoré patria do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).



Rezort dopravy tak chce uľahčiť investorom, ktorými môžu byť len štát alebo vybrané subjekty verejnej správy či spoločnosti vo vlastníctve štátu, uskutočniť investície, ktoré majú byť významné pre Slovensko. Zmeny sa dotknú napríklad vyvlastňovacieho konania, povoľovacích procesov i verejného obstarávania strategicky významných projektov.