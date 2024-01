Ráž: Zrýchliť významné stavby má zákon o strategických investíciách

Bratislava 3. januára (TASR) - Ministerstvo dopravy SR chce zrýchliť povoľovacie procesy pri strategických investičných projektoch, pomôcť pri tom má pripravovaný zákon o strategických investíciách. Veľké investičné projekty, ktoré sú v súlade s územným plánom, by tak napríklad nemuseli čakať na územné rozhodnutie, ale rovno by žiadali o stavebné povolenie. V stredu to vo videu na sociálnej sieti uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Nový zákon by mal podľa rezortu dopravy skrátiť prípravu všetkých dôležitých stavieb, výstavba napríklad diaľnic či železníc totiž podľa nich trvá príliš dlho. "Relatívne revolučný prístup je ten, že pre infraštruktúrne projekty tohto typu bude úplne zrušené územné rozhodnutie. V prípade, že daná stavba, daná investícia, je v súlade s územným plánom, tak sa pôjde priamo do stavebného povolenia," uviedol Ráž.



Šéf rezortu dopravy chce novou legislatívou zasiahnuť aj do úlohy Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), ktorý ekonomicky posudzuje plánované verejné investície. "Obmedzuje sa úloha Útvaru hodnoty za peniaze, kde sa doteraz pri projektoch nad určitú sumu v zmysle zákonov o rozpočtových pravidlách vyjadrovali vo viacerých fázach k tomu, či daný projekt je alebo nie je benefitný pre Slovensko z pohľadu nákladov a z pohľadu toho, koľko prináša. Túto úlohu bude mať ÚHP v podstate na začiatku projektu jednoznačne danú a ďalej sa v procese vyjadrovať k investícii nebude," povedal Ráž.



Zmeny sa majú dotknúť aj verejného obstarávania, hlavne pri odvolaniach a námietkových konaniach. Rezort dopravy plánuje na Úrade pre verejné obstarávania (ÚVO) zriadiť úrad podpredsedu, ktorý by mal na starosti tieto strategické investície. Od legislatívnych zmien Ráž očakáva výrazné skrátenie námietkových konaní, ktoré sú v súčasnosti podľa neho naťahované na maximum.



Rezort dopravy chce tiež dať dotknutým úradom, ktoré sa zúčastňujú na rozhodovaní o strategických projektoch, možnosť jednorazového zvýšenia personálnych aj materiálových kapacít. "Na danom okresnom úrade, ktorý bude povoľovať alebo bude akýkoľvek spôsobom participovať na prípravnom povoľovacom procese daného infraštruktúrneho projektu, je možno ad hoc zvýšiť počet personálu, ktorý sa daným povoľovacím konaním zapodieva, a je možné tomuto úradu, ako sa povie, 'naliať' dodatočné finančné prostriedky," priblížil Ráž. Pri posudzovaní významnej investície bude môcť tiež daný úrad pozastaviť ostatné konania najviac na 60 dní.