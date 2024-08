Ráž: Zvýšením sadzieb mýta sa dosiahne, že SR nebude tranzitná krajina

Bratislava 21. augusta (TASR) - Zvýšením sadzieb mýta za užívanie diaľnic nákladnou dopravou o 40 % Slovensko dosiahne, že sa nestane tranzitnou krajinou pre zvyšok Európskej únie (EÚ). Uviedol to v stredu po rokovaní vlády minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v súvislosti so schválením novely zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Novelou sa zavádza európska smernica Eurovignette, ktorou sa mení systém výberu mýta.



"Zvýšenie o túto čiastku, 40 % toho mýta, má zmysel a má dôsledok, že Slovensko sa nestane takzvanou tranzitnou krajinou. Vybalansovali sme to, aby zvýšenie v zmysle povinnej transpozície európskej smernice nemalo dosah taký, aby sa cez Slovensko presmerovala doprava EÚ," vysvetlil Ráž.



Doplnil, že opatrenie dopravcom kompenzovali znížením dane z motorových vozidiel na minimálnu hranicu, ktorú umožňuje európska smernica.



Podľa Ráža bude úľava na dani pre nákladné vozidlá predstavovať vplyv na štátny rozpočet vo výške približne 32 miliónov eur. Zvýšený výber mýta, ktorý sa týka všetkých dopravcov využívajúcich slovenskú diaľničnú sieť, by však malo priniesť takmer 100 miliónov eur navyše do rozpočtu Národnej diaľničnej spoločnosti, doplnil minister dopravy.



Dodal, že pri navýšení sadzieb mýta došlo k dohode so stavovskými organizáciami prepravcov. "V rámci medzirezortného pripomienkového konania a v rámci kreovania týchto hodnôt prebiehala so stavovskými organizáciami diskusia a dosiahli sme dohodu. Nepredpokladám, že by malo dôjsť k akýmkoľvek rozporom," doplnil Ráž.



Vláda na stredajšom rokovaní schválila novelu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Zavádza ňou európsku smernicu Eurovignette, ktorou sa mení systém výberu mýta. Po novom budú dopravcovia v mýtnej sadzbe platiť poplatky nielen za využívanie cestnej infraštruktúry, ale aj za emisie oxidu uhličitého (CO2) a externé náklady spojené so znečisťovaním ovzdušia.



Súčasťou návrhu je aj zníženie dane z motorových vozidiel pre ťažké nákladné vozidlá nad 12 ton. Hlavným dôvodom na úpravu ročných sadzieb dane z motorových vozidiel je podpora štátu pre autodopravcov pri výmene tachografov. Primerane by sa mali znížiť aj sadzby dane pre vozidlá nad 3,5 tony.



Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2025. Výnimkou sú ustanovenia o zmene výberu mýta, ktoré by mali začať platiť až od 1. júla 2025.