RBI zvýšila zisk v 1. polroku o vyše 10 %

Viedeň 30. júla (TASR) - Rakúska banka Raiffeisen Bank International (RBI) oznámila za 1. polrok tohto roka rast zisku. Zároveň mierne zlepšila odhad vývoja čistých úrokových príjmov (NII) za celý rok. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Zisk RBI pred zdanením dosiahol za šesť mesiacov tohto roka 1,92 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 11,6 %. Zisk na akciu sa zvýšil z 3,59 eura na 3,87 eura.



Konsolidovaný zisk rakúskej banky dosiahol v 1. polroku 1,32 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 6,5 %.



V samotnom 2. kvartáli však tento zisk mierne klesol. Za tri mesiace od apríla do konca júna dosiahol 661 miliónov eur, v rovnakom období minulého roka roka predstavoval 664 miliónov eur. Prekonal však odhady analytikov, ktorí počítali s poklesom konsolidovaného zisku až na 523 miliónov eur.



Čisté úrokové príjmy predstavovali za 1. polrok 2,90 miliardy eur. V rovnakom období minulého roka dosiahla banka NII na úrovni 2,75 miliardy eur. Naopak, čisté príjmy z poplatkov a provízií klesli z 1,70 miliardy eur pred rokom na 1,39 miliardy eur.



Banka zároveň oznámila, že v rámci dohody s Európskou centrálnou bankou (ECB) bude pokračovať v redukcii aktivít na ruskom trhu. RBI v tejto súvislosti uviedla, že určité obmedzenia už jej zákazníci v Rusku pocítili a ďalšie kroky budú nasledovať.



Zároveň informovala, že vyhliadky na celý rok 2024 zahrnujúce aj Rusko a Bielorusko nebude zverejňovať, keďže svoje aktivity v Rusku redukuje. Bez započítania týchto trhov banka predpokladá v tomto roku čisté úrokové príjmy na úrovni zhruba 4,1 miliardy eur. To je mierne zlepšenie výhľadu oproti pôvodnej prognóze, ktorá počítala s NII na úrovni 4 miliardy eur. V prípade čistých príjmov z poplatkov a provízií RBI aj naďalej predpokladá za celý rok 1,8 miliardy eur.