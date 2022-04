Realitná bublina sa nafukuje, ceny môžu ďalej rásť, ale aj klesať

Bratislava 7. apríla (TASR) – Realitný barometer Realitnej únie (RÚ) SR, ktorý monitoruje predajné ceny bytov v krajských mestách, sa na konci marca vyšplhal až na 2729 eur za štvorcový meter (m2). Za posledný rok tak stúpol o 29,4 %. Prudké zdražovanie vyvoláva obavy, či sa nenafukuje realitná bublina. Minulý týždeň proti nej začala verbálne intervenovať už Národná banka Slovenska (NBS). Upozornil na to analytik RÚ SR Vladimír Kubrický.



O vysokom raste cien bytov podľa analytika svedčí aj vývoj za posledné štyri roky. Ceny pri starších trojizbových bytoch v krajských mestách od roku 2018 stúpli priemerne o 76 %, pri dvojizbových dokonca o 80 %.



V prípade starších trojizbových bytov si najvyšší medziročný rast, 39 %, za posledný rok pripísal Trenčín. Naopak, najnižší, 17 %, dosiahla Bratislava. Práve tam si podľa analytika musí kupujúci pripraviť na byt najviac peňazí. Za posledné štyri roky sa ceny bytov v Banskej Bystrici zdvojnásobili a v Nitre stúpli o polovicu.



Ceny starších dvojizbových bytov sa za posledný rok najviac zvyšovali na východe, v Košiciach rástli o 38 % a v Prešove o 36 %. Najmenej stúpla trhová hodnota týchto bytov v Bratislave, a to o 17 %. Pri pohľade štyri roky dozadu je situácia podobná ako pri starších trojizbových bytoch. V Banskej Bystrici narástli ceny o rekordných 110 %, v Nitre najmenej, o 49 %.



Kubrický upozornil, že vojna na Ukrajine vohnala do neistoty aj trh nehnuteľností. Podľa neho sa črtajú dva scenáre, kam sa budú uberať ceny bytov či domov. Prvým je, že "bublina" spľasne a ceny bytov klesnú. Tento scenár predpokladá dlhšie trvanie vojny na Ukrajine a odstrihnutie Slovenska od dodávok plynu či ropy z Ruska. To sa podľa neho prejaví na prechodnom zastavení ekonomického rastu Slovenska a ešte vyššej inflácii. Očakáva, že v obave z poklesu cien sa časť investorov rozhodne zbaviť sa bytov a finančné problémy donútia k predaju aj časť ľudí. "Predávajúci prestanú mať 'veľké oči' a svoju nehnuteľnosť na trhu ponúknu za reálnu cenu. Na druhej strane ubudne kupujúcich," dodal s tým, že trh sa začne v druhom polroku 2022 ochladzovať.



Druhý scenár v podobe ďalšieho rastu cien bytov predpokladá, že vojna na Ukrajine sa skončí do leta, ekonomika bude rásť, hoci pre následky vojny pomalšie. Inflácia bude nižšia ako pri prvom scenári a ľudia zostanú motivovaní na kúpu vlastného bývania či investovanie na realitnom trhu. Vysoký dopyt bude ďalej tlačiť na rast cien. Očakáva však, že medziročne to už nebudú desiatky percent ako v súčasnosti.



V oboch scenároch bude podľa analytika proti poklesu cien nehnuteľností pôsobiť to, že ceny stavebných materiálov porastú. Skonštatoval, že aktuálna neistota môže developerov od výstavby skôr odradiť, takže ponuka bytov sa zásadne nezmení. Poklesu cien môže brániť aj nálada na trhu, keď ľudia už veľmi neveria "spľasnutiu bubliny". Rast cien bytov bude v oboch scenároch brzdiť zvyšovanie úrokových sadzieb na hypotéky. Podotkol však, že oba scenáre je potrebné brať s nadhľadom, keďže jednotlivé segmenty realitného trhu sa nemusia odvíjať od jedného scenára a každá nehnuteľnosť je jedinečná.