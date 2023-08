Realitná kríza v Číne sa nekončí, novým rizikom je Country Garden

Peking 13. augusta (TASR) - Ťažkosti realitného sektora v Číne pokračujú. Najnovšie zápasí s problémami jeden z najväčších čínskych developerov Country Garden, ktorý má necelý mesiac na to, aby sa vyhol defaultu. To naznačuje, že čínskej vláde sa stále nedarí zastaviť otrasy na realitnom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Spoločnosť Country Garden, ktorej celkové záväzky dosiahli ku koncu minulého roka 1,4 bilióna jüanov (175,91 miliardy eur), uviedla, že podcenila rozsah poklesu na trhu, v dôsledku čoho čelí momentálne najväčším komplikáciám od svojho vzniku v roku 1992. Realitná spoločnosť v informácii pre burzu koncom tohto týždňa uviedla, že za 1. polrok očakáva čistú stratu 45 miliárd až 55 miliárd jüanov, zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka vykázala zisk zhruba 1,9 miliardy jüanov.



Problémy čínskeho developera s likviditou opäť zvýšili neistotu v súvislosti s ďalším vývojom druhej najväčšej ekonomiky sveta. "To, čo Country Garden najnovšie oznámila, iba potvrdzuje najhoršie obavy investorov okolo stavu čínskeho realitného sektora," povedal Wee Liam Goh zo spoločnosti UOB Asset Management.



Čínska vláda sa od minulého roka usiluje rôznymi opatreniami podporiť dopyt v sektore nehnuteľností, ktorý sa na hrubom domácom produkte (HDP) Číny podieľa zhruba 20 %. Doterajšie opatrenia však krízu zastaviť nedokázali. Potvrdzujú to údaje o predaji domov za júl, ktoré poukázali na najvýraznejší pokles za posledný rok.



Vláda preto prisľúbila ďalšie opatrenia na podporu sektora, podľa analytikov sú však kroky vlády stále nedostatočné. "Aj keď najnovšie signály zo strany vlády sú pozitívne, sektor potrebuje na svoju stabilizáciu jasnejšiu a rýchlejšiu pomoc," povedal Andy Suen zo spoločnosti PineBridge Investments.



K najnovšej kríze došlo po tom, ako Country Garden nezaplatila úroky z dvoch dolárových dlhopisov splatné 6. augusta v celkovej výške 22,5 milióna USD (20,45 milióna eur). Spoločnosť má teraz mesiac na to, aby svoje záväzky vyrovnala.



(1 EUR = 7,9584 CNY, 1 EUR = 1,1004 USD)