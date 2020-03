Realitná únia: Budúca vláda by mala zreformovať celý realitný trh

Bratislava 3. marca (TASR) – Nová vláda sa bude musieť popasovať s viacerými problémami realitného trhu, ktorý volá po komplexnej reforme. Pre TASR to uviedol predseda Realitnej únie (RÚ) SR Attila Mészáros. Ako dodal, budúca vláda sa bude musieť zamyslieť nad troma kľúčovými kapitolami realitného trhu. Sú nimi výstavba, realitné služby a nájomné bývanie.



Realitný trh podľa Mészárosa potrebuje zmenu legislatívy v oblasti pravidiel územného a stavebného konania, ale aj presadenie nového stavebného zákona. Nová vláda by mala podľa RÚ SR venovať pozornosť aj Štátnemu fondu rozvoja bývania, ktorý má podľa nej veľký potenciál, ale zviazané ruky.



Čo sa týka realitných služieb, na Slovensku v súčasnosti neexistuje právna úprava, ktorá by bližšie určovala podmienky podnikania v realitnej oblasti. „Táto absencia deformuje realitný trh, prispieva k zhoršovaniu povesti realitných kancelárií a maklérov, ktorí vykonávajú v tejto oblasti podnikateľské aktivity, a čo je najhoršie, dáva príležitosť osobám s nečestnými úmyslami,“ vysvetlil Mészáros s tým, že riešenie by mohla budúca vláda hľadať v susednej Českej republike, kde sa už takáto reforma realitného trhu úspešne uskutočnila.



Voči otázke nájomného bývania, ku ktorej sa vyjadrovali viaceré politické strany vo svojich programoch, je RÚ SR skeptická. Jedným z hlavných problémov realitného trhu je totiž podľa nej nedostatočná ponuka nehnuteľností a nefungovanie realitného trhu. „Môžeme hovoriť o výstavbe nájomných bytov, ale je to akoby sme hovorili o bielení zubov pacientovi, ktorý nedýcha,“ zdôraznil Mészáros.



Vyjadrenia o výstavbe nájomných bytov kritizuje hlavne preto, lebo strany neobjasnili dostatočne detaily realizácie výstavby. Aby bol projekt nájomných bytov úspešný, je podľa neho potrebné zamyslieť sa dôkladnejšie a určiť si dlhodobú stratégiu výstavby. „Asi nikto nechce, aby za naše peniaze vznikali za mestami getá,“ dodal.



„Po reforme trhu nakoniec môžeme prísť k záveru, že nebude treba stavať taký astronomický počet nájomných bytov ročne, ako sľubovali mnohé politické strany,“ vysvetlil Mészáros.



RÚ SR upozorňuje aj na to, že budúca vláda bude musieť dobehnúť zameškané a predísť kritickej situácii, ku ktorej môže na realitnom trhu čoskoro dôjsť. „Priemerná cena bytu v SR za krajské mestá sa v roku 2019 medziročne zvýšila o 11,3 %. Takéto zvyšovanie cien je neprimerané vo vzťahu k vývoju príjmov obyvateľstva,“ objasnil Mészáros s tým, že k tomu treba prirátať aj problém čoraz ťažšej dostupnosti hypotekárnych úverov.