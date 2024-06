Realitná únia: Ceny bytov rastú, realitný boom zatiaľ nemožno očakávať

Bratislava 13. júna (TASR) - Ceny nových aj starších bytov rastú, realitný boom však zatiaľ nemožno očakávať. Ceny bytov sa od konca decembra 2023 zvýšili z úrovne 2629 eur na meter štvorcový (m2) na 2712 eur/m2. Za päť mesiacov ide tak o nárast o 3,2 %. V medziročnom porovnaní sa ceny bytov zvýšili o 2,4 %. Vyplýva to z údajov Realitného barometra Realitnej únie SR.



"Realitný barometer je v pluse pri medziročnom porovnaní o 2,4 %, pričom jeho hodnota sa zvýšila šesťkrát v rade za sebou. Zdražovanie je zjavné pri väčšine starších i novších bytoch," priblížil analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický.



Hodnota Realitného barometra sa podľa údajov Realitnej únie SR najviac zvýšila u novších trojizbových bytov v Prešove a Žiline. Rast cien bytov však zaznamenalo za uplynulých päť mesiacov šesť z ôsmich krajských miest. Napriek tomu podľa analytika o realitnom boome hovoriť nemožno. "Rast je v súčasnosti oveľa miernejší ako napríklad pred dvomi rokmi, keď byty zdražovali štyrikrát rýchlejším tempom," dodal Kubrický. Oživenie realitného trhu podľa analytika priniesol priaznivý vývoj zamestnanosti, miezd či skrotenie spotrebiteľskej inflácie.



Ceny bytov sa aktuálne dostali na úroveň 2712 eur/m2, teda na rovnaké číslo ako vlani vo februári. "Neznamená to však, že ceny bytov sú teraz na úrovni spred 15 mesiacov. Pri pohľade na trojizbové byty vidíme, že v 7 z 8 krajských miest sú staršie byty lacnejšie. Naopak, v 6 z 8 krajských miest sú novšie byty drahšie," vysvetľuje analytik Kubrický.



Hoci sa realitný trh v posledných mesiacoch dostal zo stabilizačnej do rastovej fázy, podľa analytika je oproti svojmu maximu z augusta 2022 stále v mínuse 6,5 %. Staršie trojizbové byty sú v Bratislave v súčasnosti lacnejšie oproti augustu 2022 až o 10,5 %, v Banskej Bystrici o 13,7 % a v Prešove o 15 %, priblížil Kubrický.



Aktuálne júnové zníženie úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou (ECB) o 25 bázických bodov zatiaľ na trh s hypotékami veľké zmeny podľa analytika neprinieslo. Ceny bytov budú podľa Realitnej únie v najbližších mesiacoch stúpať len mierne. Podľa Kubrického by sa realitný trh mohol výraznejšie oživiť na budúci rok, keď ECB ďalej uvoľní svoju menovú politiku.