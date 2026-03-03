< sekcia Ekonomika
Realitná únia: Koniec výroby Samsungu otestuje ceny bývania v regióne
O ďalšom smerovaní cien bývania rozhodne aj nálada na trhu.
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Zatvorenie fabriky Samsungu v Galante ovplyvní ceny na realitnom trhu vo viacerých mestách. Tlak na zlacňovanie nehnuteľností môžu zmierniť alternatívy zamestnania, pričom postavenie Galanty na realitnej mape zlepšuje blízkosť krajských miest. Ako v utorok informovala Realitná únia SR, o ďalšom smerovaní cien bývania rozhodne aj nálada na trhu.
„Ukončenie výroby nezasiahne len samotnú Galantu a okolité obce, ale aj neďalekú Sereď či Šaľu, odkiaľ do závodu dochádza časť zamestnancov. Pri pohľade na vývoj cien bytov v tejto trojici miest vidno, že ich úroveň v Galante a Seredi je porovnateľná, pričom najdostupnejšie bývanie ponúka Šaľa,“ uviedol hlavný analytik Realitnej únie Vladimír Kubrický.
Za posledné dva roky región zaznamenal na realitnom trhu výrazné zvýšenie cien, čo kopíruje aj celoslovenský trend. Staršie dvojizbové byty zdraželi o 19,2 až 27,8 %, trojizbové o 11,7 až 15,4 %. Rýchlejšie tempo rastu pri dvojizbových bytoch naznačuje zvýšený záujem investorov aj v tomto regióne. Podobnú dynamiku vidno aj v okolitých krajských mestách - Trnave a Nitre.
„Koniec výroby v Samsungu sa zrejme najskôr prejaví na trhu s nájmami. Zamestnanci, ktorí v nich bývali kvôli práci v Galante a okolí, už nebudú mať dôvod zostávať v regióne. Nahradiť ich nemusí byť jednoduché,“ podotkol Kubrický. Nepriaznivý vplyv to podľa neho môže mať najmä na prenajímateľov, ktorí si kupovali byty na hypotéku. Aj keď sa im uvoľnený byt podarí prenajať, nemusí to byť za rovnakých podmienok ako doteraz. Časť týchto nehnuteľností sa môže časom dostať na trh.
Hoci bol Samsung pre región Galanty dominantným zamestnávateľom, podľa analytika ukončenie výroby nemusí automaticky znamenať dramatický rast nezamestnanosti. Obyvatelia majú, hoci za cenu dochádzania za prácou, reálne alternatívy zamestnania. „Možnosť uplatnenia sa črtá napríklad v baterkárni v Šuranoch, ako aj v automobilkách Jaguar Land Rover v Nitre či Stellantis v Trnave,“ priblížil Kubrický.
Riziko prudších nepriaznivých cenových výkyvov v Galante tlmí aj to, že mesto má pomerne dobrú dopravnú dostupnosť až do troch krajských miest. V porovnaní s Galantou je v nich bývanie podstatne menej cenovo dostupné. Napríklad v Trnave je starší dvojizbový byt drahší o 41,7 % a trojizbový o 31,9 %. Ak by ceny v Galante krátkodobo klesli a cenový rozdiel oproti krajským mestám by sa ešte prehĺbil, časť pracujúcich z týchto centier by mohla začať uvažovať o kúpe bývania práve v tomto meste. Rovnaká logika platí aj pri nájmoch.
„Zatvorenie fabriky Samsungu a odchod 800 zamestnancov predstavuje pre región Galanty výrazný zásah. Realitný trh ovplyvní, dramatické zmeny cien však neočakávame. Veľkú úlohu zohrá aj sentiment a očakávania obyvateľov do budúcnosti,“ dodal Kubrický. Podľa neho nie je vylúčené, že Samsung v budúcnosti nahradí iný investor, ktorý do regiónu prinesie nové pracovné príležitosti.
„Ukončenie výroby nezasiahne len samotnú Galantu a okolité obce, ale aj neďalekú Sereď či Šaľu, odkiaľ do závodu dochádza časť zamestnancov. Pri pohľade na vývoj cien bytov v tejto trojici miest vidno, že ich úroveň v Galante a Seredi je porovnateľná, pričom najdostupnejšie bývanie ponúka Šaľa,“ uviedol hlavný analytik Realitnej únie Vladimír Kubrický.
Za posledné dva roky región zaznamenal na realitnom trhu výrazné zvýšenie cien, čo kopíruje aj celoslovenský trend. Staršie dvojizbové byty zdraželi o 19,2 až 27,8 %, trojizbové o 11,7 až 15,4 %. Rýchlejšie tempo rastu pri dvojizbových bytoch naznačuje zvýšený záujem investorov aj v tomto regióne. Podobnú dynamiku vidno aj v okolitých krajských mestách - Trnave a Nitre.
„Koniec výroby v Samsungu sa zrejme najskôr prejaví na trhu s nájmami. Zamestnanci, ktorí v nich bývali kvôli práci v Galante a okolí, už nebudú mať dôvod zostávať v regióne. Nahradiť ich nemusí byť jednoduché,“ podotkol Kubrický. Nepriaznivý vplyv to podľa neho môže mať najmä na prenajímateľov, ktorí si kupovali byty na hypotéku. Aj keď sa im uvoľnený byt podarí prenajať, nemusí to byť za rovnakých podmienok ako doteraz. Časť týchto nehnuteľností sa môže časom dostať na trh.
Hoci bol Samsung pre región Galanty dominantným zamestnávateľom, podľa analytika ukončenie výroby nemusí automaticky znamenať dramatický rast nezamestnanosti. Obyvatelia majú, hoci za cenu dochádzania za prácou, reálne alternatívy zamestnania. „Možnosť uplatnenia sa črtá napríklad v baterkárni v Šuranoch, ako aj v automobilkách Jaguar Land Rover v Nitre či Stellantis v Trnave,“ priblížil Kubrický.
Riziko prudších nepriaznivých cenových výkyvov v Galante tlmí aj to, že mesto má pomerne dobrú dopravnú dostupnosť až do troch krajských miest. V porovnaní s Galantou je v nich bývanie podstatne menej cenovo dostupné. Napríklad v Trnave je starší dvojizbový byt drahší o 41,7 % a trojizbový o 31,9 %. Ak by ceny v Galante krátkodobo klesli a cenový rozdiel oproti krajským mestám by sa ešte prehĺbil, časť pracujúcich z týchto centier by mohla začať uvažovať o kúpe bývania práve v tomto meste. Rovnaká logika platí aj pri nájmoch.
„Zatvorenie fabriky Samsungu a odchod 800 zamestnancov predstavuje pre región Galanty výrazný zásah. Realitný trh ovplyvní, dramatické zmeny cien však neočakávame. Veľkú úlohu zohrá aj sentiment a očakávania obyvateľov do budúcnosti,“ dodal Kubrický. Podľa neho nie je vylúčené, že Samsung v budúcnosti nahradí iný investor, ktorý do regiónu prinesie nové pracovné príležitosti.