Realitná únia ocenila návrh novely katastrálneho zákona

Bratislava 29. apríla (TASR) - Realitná únia SR privítala návrh novely katastrálneho zákona, ktorá má podľa nej zlepšiť bezpečnosť údajov nehnuteľností a vlastníkov. K osobným údajom vlastníkov nehnuteľností by sa mali ľudia dostať až po registrácii na katastri. Informovala o tom v pondelok realitná únia.



"Realitná únia SR podporuje zamedzenie akýmkoľvek pokusom o trestnú činnosť, a preto odporúča pristúpiť k regulácii prístupu, ako to navrhuje Úrad geodézie, kartografie a katastra SR," povedal predseda realitnej únie Attila Mészáros.



Obmedziť by sa malo anonymné prezeranie údajov o nehnuteľnostiach a vlastníkoch, avšak bez dátumu narodenia a adresy bydliska. K týmto údajom sa bude možné dostať len po registrácii používateľského konta. Povinná registrácia má tak ochrániť citlivé údaje a zamedziť, aby dochádzalo k ich zneužívaniu.



Registrácia by mohla podľa realitnej únie fungovať na základe overenia emailovej adresy alebo prihlásením sa cez občiansky preukaz s elektronickým čipom. Prístup k údajom na katastri bude po registrácii bezplatný.



V rámci pripravovanej novely sa podľa únie chystajú aj ďalšie zmeny na katastri nehnuteľností. Ide napríklad o rozšírenie okruhu inžinierskych stavieb, čím by sa mohol znížiť počet čiernych stavieb. Zmeniť by sa malo aj určenie hraníc zastavaného územia obce v katastri, ktoré zlepší informovanosť o účele využitia pozemku.