Realitná únia: Situácia s katastrom je vážna, nie je dôvod na paniku

Bratislava 10. januára (TASR) - Situácia po kybernetickom útoku a následnom znefunkčnení katastrálnych úradov je vážna, nie je však dôvod na paniku. Hoci tento stav môže trvať niekoľko týždňov a mesiacov, realitný trh nezamrzol úplne. Informovala o tom v piatok Realitná únia SR s tým, že aktuálne pripravuje odporúčania pre predávajúcich, kupujúcich a maklérov.



"Situácia je vážna, pretože aj bežné operácie, ako podávanie návrhov na vklad alebo overovanie údajov z katastrálnej mapy je úplne zablokované. Zložité je aj to, že nevieme online skontrolovať aktuálny stav nehnuteľností. Staršie dokumenty nemôžeme považovať za aktuálne, pretože mohlo dôjsť k exekúciám, predbežným opatreniam alebo iným zmenám na liste vlastníctva, ktorý si aktuálne nevieme skontrolovať," uviedla podpredsedníčka Realitnej únie SR Karin Zápalová.



Pripomenula, že aj pred kybernetickým útokom bojovali niektoré katastrálne úrady, najmä v hlavnom meste, s nedostatkom personálu a zápisy do katastra meškali aj mesiace. Teraz je podľa nej situácia ešte horšia.



Výpadok katastra podľa únie zasiahol oveľa širší okruh ľudí, dotkol sa aj práce znalcov, notárov, advokátov, exekútorov a hypotekárneho trhu. Hypotekárne úvery sú prakticky zastavené, lebo banka bez zápisu záložného práva neumožní čerpanie úveru.



Podľa Zápalovej verejnosť zatiaľ nerieši, že by ľudia mohli prísť o svoj majetok. Domnieva sa, že vlastnícke práva zostanú nedotknuté, no počas výpadku môžu vzniknúť problémy s neaktuálnosťou údajov, čo môže ovplyvniť zápisy exekúcií alebo iných záložných práv.



"Nie je dôvod na paniku. Situácia je síce komplikovaná, ale realitný trh má svoje mechanizmy, ktoré ho dokážu stabilizovať. Ľudia, ktorí chcú kupovať nehnuteľnosti, môžu nateraz riešiť aspoň rezervácie a postupne pripraviť všetky podklady. Som presvedčená, že štát túto situáciu vyrieši a zabezpečí, aby systém opäť fungoval efektívne," dodala Zápalová. Kupujúcim aj predávajúcim odporučila vkladať do zmlúv ustanovenie, že termín podpisu kúpnej zmluvy bude predĺžený o čas nefunkčnosti katastra.



Realitný portál Nehnuteľnosti.sk pripomenul, že nefunkčný kataster má vplyv aj na ďalšie oblasti. Skomplikovať môže podávanie daňových priznaní či spôsobiť omeškanie pri vydávaní stavebných povolení.



Ľuďom tiež odporučili, aby tento čas využili na získanie prehľadu o trhu a prípravu dokumentov, aby po obnovení katastra mohli pokračovať v procese. "Nefunkčný kataster môže spôsobiť zdržanie, no realitný trh sa nezastavil. Výpadok síce spôsobí dočasné komplikácie, no očakávame, že po vyriešení situácie nastane nápor odložených transakcií," doplnil PR manažér Nehnuteľnosti.sk Filip Domovec.