Realitná únia: Zaznamenávame nárast záujmu o novostavby

Bratislava 2. augusta (TASR) – V poslednej dobe je badať nárast záujmu kupujúcich o novostavby na úkor kompletne zrekonštruovaných starších bytov. Pre TASR to uviedol predseda Realitnej únie (RÚ) SR a konateľ realitnej kancelárie Realitor Attila Mészáros. Keďže novostavba je len na začiatku svojej životnosti, má tak vyššiu hodnotu, čo je pre žiadateľa o hypotéku výhodné.



„Novostavba oproti staršej bytovke dlho nebude vyžadovať drahé opravy,“ odôvodňuje Mészáros s tým, že ku kúpe takéhoto bytu môžu ľudí motivovať aj nižšie náklady spojené s užívaním bytu, komfort bývania, parkovacie miesto alebo túžba bývať v modernej stavbe. Kompletne zrekonštruovaný starší byt, naopak, nemusí zodpovedať predstave kupujúceho. „Otázky vznikajú pri rôznom pohľade kupujúceho na kvalitu rekonštrukcie či vkus predávajúceho,“ dodal Mészáros.



Ďalším problémom môže byť, že byt je síce zrekonštruovaný, ale bytový dom je starý. „Hodnota zrekonštruovaného bytu je do veľkej miery závislá práve od veku a stavu bytového domu,“ komentuje Mészáros. Ako vyčíslil, komplexná obnova bytového domu môže priniesť úsporu 25 – 40 % nákladov na energie.



Ako podotkol Mészáros, preferencie kupujúcich v kontexte stavu nehnuteľnosti sa vo všeobecnosti odvíjajú prioritne od ich finančných možností. „Ak má kupujúci menej peňazí, často sa rozhliada po starších bytoch v pôvodnom stave z dôvodu ich postupnej rekonštrukcie,“ uviedol jednu z alternatív. V tomto prípade sú pre kupujúcich zaujímavé síce staršie, ale dobre udržiavané nehnuteľnosti, aby si vedeli ďalšie investície rozložiť v čase.



„Ak má financií dostatok, rozhoduje sa prevažne nad kúpou novostavby alebo staršej zrekonštruovanej nehnuteľnosti. Prípadne ihneď investuje do rekonštrukcie nehnuteľnosti v pôvodnom stave,“ predostrel Mészáros ďalšiu z možností. V tomto prípade kupujúci zvyčajne citlivejšie vyberá lokalitu a venuje viac pozornosti ostatným parametrom kupovaného bytu. Ako však upozornil, kompletnú obnovu bytu môžu aj pri použití lacnejších materiálov sprevádzať vysoké náklady, preto treba porovnať cenu rekonštrukcie s cenou nehnuteľnosti z ponuky novostavieb, prípadne iných nehnuteľností z kategórie úplne rekonštruovaných.