Analytička: Realitné fondy vlani dosiahli takmer 2,6 mld. eur

Bratislava 5. apríla (TASR) - Finančná hodnota aktív realitných fondov dosiahla v závere minulého roka takmer 2,6 miliardy eur. V porovnaní s koncom roka 2022 narástli o 6,2 %, v medzikvartálnom porovnaní bol zaznamenaný nárast o 1,7 %. Na základe údajov Národnej banky Slovenska o tom informovala analytička spoločnosti WOOD & Company Eva Sadovská.



Realitné fondy patria do skupiny podielových fondov. Na celkových aktívach podielových fondov sa vlani podieľali 26,3 %. Pred nimi boli zmiešané fondy s podielom 39,7 %. Akciové fondy dosiahli na celkových aktívach podiel 21,2 % a dlhopisové fondy 12,5 %.



Investičné podielové fondy dosiahli ku koncu minulého roka celkovú finančnú hodnotu vyše 9,7 miliardy eur. Oproti roku 2022 ide o nárast objemu o 6,9 %, medzikvartálne hodnota aktív stúpla o 3,6 %.



Realitným fondom sa podľa Sadovskej darí aj v susednej Českej republike, kde vyhľadáva investičné príležitosti aj mnoho investorov zo Slovenska. Podľa údajov Českej národnej banky objem aktív realitných fondov v Českej republike vlani v porovnaní s rokom 2022 narástol o 15,8 %.



Sadovská priblížila, že realitné fondy patria do skupiny podielových fondov, ktoré sú nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania. Do fondov sa investuje prostredníctvom správcovskej spoločnosti. Investori si cez realitné fondy kupujú podiely v administratívnych budovách, nákupných centrách, rezidenčných nehnuteľnostiach či logistických a priemyselných parkoch.



Investor poskytne kapitál, o správu nehnuteľnosti sa stará správcovská spoločnosť. "Takéto investovanie sa vyznačuje výnosmi z nájmov a nárastu trhovej hodnoty nehnuteľnosti a je zároveň alternatívou voči časovo a administratívne náročnejšiemu investovaniu do kúpy tzv. investičného bytu," vysvetlila Sadovská.