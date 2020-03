Realitné kancelárie: Pomoc vlády vítame, očakávali sme však viac

Bratislava 31. marca (TASR) – Realitné kancelárie vítajú opatrenia vlády SR, ktoré premiér Igor Matovič (OĽaNO) oznámil verejnosti v nedeľu (29. 3.), avšak nepovažujú ich za dostatočné a nesplnili ich očakávania. Pre TASR to uviedla Realitná únia (RÚ) SR a Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS).



Tajomník RÚSR Mojmír Plavec považuje ekonomické opatrenia vlády za pozitívny krok v boji s koronakrízou. Realitné kancelárie sú podnikateľskými subjektmi, avšak ich makléri sú prevažne živnostníkmi. Pomôcť by im teda mohla prisľúbená podpora pre SZČO. „Presné podmienky finančnej pomoci a jej adresátov budeme vedieť určiť až po schválení konkrétnych opatrení vládou či parlamentom,“ dodal Plavec.



Únia zároveň tvrdí, že kanceláriám by pri výpadku ich tržieb pomohli aj ďalšie opatrenia zamerané na minimalizáciu ich fixných nákladov. Ide napríklad o prenájom priestorov a marketing. „Prenájom priestorov, ktoré sú na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR povinne uzatvorené, je v súčasnej dobe pre každého podnikateľa veľkým luxusom,“ upozornil Plavec s tým, že riešenia tohto problému sa uskutočňujú na individuálnej rovine medzi prenajímateľmi a nájomcami.



NARKS opatrenia nepovažuje za dostatočné a jasné. „Nevieme, ako sa podpora bude počítať, či z vymeriavacieho základu, alebo ako budú dokazovať pokles tržieb, ako rýchlo bude vláda schopná pomôcť, keďže výpadok tržieb je aktuálny,“ vysvetlila asociácia.



Ako dodali, očakávali razantnejšiu pomoc pri odvodoch a daniach. Upozorňujú, že SZČO či malí a strední podnikatelia budú túto situáciu zvládať najťažšie, pričom práve oni tvoria pilier ekonomiky. Popri výpadkoch tržieb budú musieť plniť všetky svoje záväzky.



„Miesto priamej pomoci sa im čiastočne pomôže cez ďalšie pôžičky, ktoré však budú musieť aj s úrokom splatiť,“ upozornila asociácia a zároveň dodala, že by uvítala priamu pomoc a jasné postupy, ktoré by pomohli práve teraz.