Realitné kancelárie prosia inzertné portály o úpravu cenníka

Bratislava 23. marca (TASR) – Realitné kancelárie a makléri prosia realitné inzertné portály o úpravu cenníka inzercií. Uviedli to v otvorenom liste, ktorý Realitná únia (RÚ) SR zverejnila na svojej webovej stránke. Chcú takto znížiť vplyv opatrení proti šíreniu nového koronavírusu na trh s nehnuteľnosťami.



„Sme presvedčení, že aj realitný trh je oblasťou, kde nie je solidarita len prázdnym slovom a všetky subjekty sa dokážu spojiť, aby prekonali súčasnú kritickú situáciu,“ uviedol predseda RÚSR Attila Mészáros v otvorenom liste. Realitné kancelárie aj makléri sa podľa únie nachádzajú v mimoriadne zložitej situácii. „Ochorenie COVID-19 prišlo ako blesk z jasného neba a úplne paralyzovalo nielen spoločnosť, ale aj našu činnosť,“ píše zástupca kancelárií v liste.



Od 16. marca zostali prevádzky všetkých realitných kancelárií v zmysle opatrení vlády SR zatvorené. „Neutíchajúci dopyt po nehnuteľnostiach je minulosťou,“ dodal Mészáros. Ako ďalej uviedol v liste, už teraz je jasné, že sa v krátkej dobe nič nezmení a počet realitných obchodov prudko spadne.



„Ani najlepšie virtuálne obhliadky nebudú ľudí motivovať k tomu, aby si v neistých časoch brali tridsaťročné hypotéky a kupovali nehnuteľnosti,“ uviedli realitné kancelárie. Keďže väčšina maklérov nie je zamestnancami, ale živnostníkmi, aktuálna situácie podľa únie ohrozuje ich živobytie.



Úprava cien inzercií by podľa únie prispela k rýchlejšiemu naštartovaniu trhu s nehnuteľnosťami. „Podpora predstaviteľov realitných inzertných portálov realitným kanceláriám pomôže rýchlejšie sanovať vzniknuté škody a znovu sa vrátiť k bežnej podnikateľskej činnosti,“ uviedli v otvorenom liste a zároveň dodali, že realitné kancelárie a makléri si takýto prejav solidárnosti zapamätajú do budúcnosti.