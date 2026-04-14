Realitné transakcie v Dubaji klesli zhruba o 37 %, ceny sa znižujú
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Počet realitných transakcií v Dubaji podľa aktuálnych analýz medzinárodných analytikov z Goldman Sachs klesol medziročne o približne 37 % a medzimesačne o 49 %. V niektorých segmentoch trhu už ceny nehnuteľností klesajú o 12 až 15 % a analytici počítajú s pokračujúcim poklesom na úrovni približne 7 % ročne v najbližších rokoch. Pre slovenských investorov to podľa odborníka znamená dvojitý tlak - hodnota investície klesá a zároveň ju nie je možné jednoducho ukončiť.
„Musím na rovinu povedať, že Dubaj nie je e-shop, kde môžete tovar vrátiť do dvoch týždňov bez udania dôvodu. Žiadna takáto zákonná lehota na rozmyslenie tu neexistuje,“ upozornil Miloslav Makovini zo spoločnosti Incorportas a člen správnej rady Slovak Business Council (SBC) v Dubaji.
Podpis kúpnej zmluvy v Dubaji je podľa neho okamžite právne záväzný a väčšina investorov podcenila tento moment práve v období rastu. „Ak by ste si to teraz rozmysleli len preto, že máte z aktuálnej situácie v regióne strach, právo sa na to pozerá ako na vaše osobné rozhodnutie, nie ako na chybu druhej strany. V takom prípade takmer s istotou prídete o zloženú zálohu,“ vysvetlil. Záloha pritom štandardne predstavuje približne 10 % z ceny nehnuteľnosti, čo znamená stratu v desiatkach tisíc eur.
Nejde o výnimočné prípady, ale o systémové nastavenie trhu. Situáciu komplikuje aj fakt, že ani pokles cien nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy. „Existuje jasný precedens, že ani 15-percentný prepad cien na trhu sa nepovažuje za vyššiu moc,“ podotkol Makovini.
Dubajské právo podľa neho síce pracuje s konceptom „vyššej moci“, no ten sa uplatňuje len výnimočne, ako je fyzické zničenie nehnuteľnosti alebo úplná nemožnosť realizovať obchod. V zmluvách (Form F) je podstatný rozdiel medzi „absolútnou nemožnosťou“ plnenia a „výnimočnými okolnosťami“.
Kým prvá možnosť zmluvu ruší v podstate len pri fyzickom zničení majetku, tá druhá je pre investorov v roku 2026 kľúčová. „Ak konflikt urobí plnenie pre kupujúceho neúnosne zaťažujúcim, dubajský sudca má právomoc povinnosti vyvážiť - môže nariadiť zníženie kúpnej ceny alebo posunúť termín doplatku zvyšnej sumy tak, aby sa straty rozdelili medzi obe strany,“ dodal Makovini.
