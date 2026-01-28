< sekcia Ekonomika
Realitný barometer cien bytov v krajských mestách vzrástol o 11,7 %
Najvýraznejšie zdraželi za dva roky staršie 2-izbové byty, pričom zvýšenie až o 28,3 % podľa RÚ odráža aj silný záujem investorov.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Realitný barometer Realitnej únie (RÚ) SR, ktorý sleduje ceny bytov v krajských mestách, poskočil hore za rok 2025 o 11,7 % a za posledné dva roky dokonca o 25,1 %. Ako v stredu informovala RÚ, dynamický rast potvrdzujú aj posledné údaje z Eurostatu, podľa ktorých Slovensko dosiahlo v 3. štvrťroku minulého roka piaty najvyšší medziročný rast cien nehnuteľností spomedzi krajín Európskej únie.
Najvýraznejšie zdraželi za dva roky staršie 2-izbové byty, pričom zvýšenie až o 28,3 % podľa RÚ odráža aj silný záujem investorov. Nasledujú staršie 3-izbové byty s priemerným nárastom o 23 %. Miernejšie sa zvyšovali ceny novších 2-izbových bytov, v priemere o 21,2 %. Najpomalšie zdražovali novšie 3-izbové byty, priemerne o 17,9 %.
Prešov je lídrom zdražovania pri starších 2- i 3-izbových bytoch. Cena staršieho 2-izbového bytu tam za dva roky vzrástla zo 116.000 eur na 163.000 eur, 3-izbového zo 141.000 eur na 186.000 eur. Novšie 2-izbové byty zdražovali najviac v Trenčíne - zo 137.000 eur na 183.000 eur. Novšie 3-izbové jednotky najviac vzrástli na hodnote v Bratislave - z 281.000 eur na 357.000 eur. Prešov a Trenčín podľa RÚ patrili dlhodobo k najlacnejším krajským mestám, takže posledný vývoj možno vnímať ako určité znižovanie ich cenového odstupu.
Byty budú zdražovať aj tento rok, hoci cenový rast nemusí byť už dvojciferný. „Napriek konsolidácii verejných financií zostáva nálada na realitnom trhu pozitívna, pričom slovenské domácnosti sú ešte stále v dobrej finančnej kondícii. Vývoj bude diferencovaný, pričom cenové rozpätie medzi novšími a staršími bytmi sa tento rok bude skôr zvyšovať ako znižovať,“ povedal hlavný analytik RÚ Vladimír Kubrický.
Napriek tomu, že ceny bytov rastú dynamicky, realitný trh je v súčasnosti pokojnejší a predvídateľnejší ako v turbulentnom období pred niekoľkými rokmi. Riziko vzniku a prasknutia realitnej bubliny je nižšie.
„Realitná bublina bola témou diskusií aj pred štyrmi rokmi. Situácia napokon vyústila do poklesu cien, keď Realitný barometer od augusta 2022 v priebehu nasledujúceho roka a štvrť stratil na svojej hodnote 10,3 %,“ priblížil Kubrický.
Cenová bublina na realitnom trhu vzniká, keď ceny nehnuteľností rastú príliš rýchlo a odpájajú sa od vývoja ekonomických fundamentov, najmä miezd, kúpyschopnosti obyvateľstva, dostupnosti úverov či demografického vývoja. V takom prípade vzniká riziko cenovej korekcie smerom nadol.
Diskusia o realitnej bubline môže u predávajúcich vytvárať tlak na rýchly predaj a znižovanie cien zo strachu pred možným poklesom trhu. „O to dôležitejšie je, aby sa vlastníci nehnuteľností nenechali strhnúť mediálnymi skratkami o prasknutí bubliny a nerobili unáhlené rozhodnutia založené na emóciách, ktoré by ich viedli podpisovať nevýhodné zmluvy,“ upozornil realitný advokát a tajomník RÚ Mojmír Plavec.
