Realitný koncern Evergrande mal splatiť úroky z dlhopisov

Peking 22. októbra (TASR) - Čínsky developerský koncern China Evergrande splatil úroky z dolárových dlhopisov za viac než 83 miliónov USD pred termínom. Uviedli to v piatok čínske štátne médiá.



Podľa vládneho denníka Securities Times, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, firma splátku vo výške 83,5 milióna USD (71,75 milióna eur) poslala ešte vo štvrtok (21. 10.) na účet v Citibank. To znamená, že vlastníci dlhopisov sa k peniazom dostanú do soboty (23. 10.), keď sa čínskej firme končí 30-dňové tolerančné obdobie. Evergrande mala pôvodne úroky splatiť 23. septembra, pre finančné problémy ich však uhradiť nedokázala. Ak by tak neurobila do konca tolerančného obdobia, oficiálne by to znamenalo bankrot.



Podľa analytikov však informácia o zaplatení úrokov z dlhopisov problémy firmy ani zďaleka nerieši, iba odkladá na neskoršie obdobie. Evergrande totiž už trikrát nezaplatila úroky z dlhopisov, pričom platba vo výške 83,5 milióna USD bola prvou. Ďalšie 30-dňové tolerančné obdobie vyprší spoločnosti na budúci týždeň a ďalšie v prvej polovici novembra.



Evergrande, ktorej dlh presahuje 300 miliárd USD, plánovala časť peňazí získať z predaja polovičného podielu vo svojej divízii správy majetku. Podiel mala kúpiť americká developerská spoločnosť Hopson Development Holdings, ako však Evergrande tento týždeň oznámila, rokovania sa skončili neúspechom.



(1 EUR = 1,1637 USD)