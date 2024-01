Realitný trh je nevyhnutné sledovať, NBS má na to sadu ukazovateľov

Bratislava 30. januára (TASR) - Trh nehnuteľností na bývanie je dôležitý z pohľadu reálnej ekonomiky aj finančnej stability. Nehnuteľnosti predstavujú významnú časť aktív domácností a úvery na bývanie sú zase dôležitou zložkou bankových aktív. Vznik a prasknutie realitných cenových bublín je zvyčajne spájané s ekonomickými alebo finančnými krízami. Centrálne banky preto sledujú vývoj na tomto trhu veľmi dôkladne, upozornila Národná banka Slovenska (NBS), ktorá aktuálne zverejnila sadu ukazovateľov používaných na hodnotenie vývoja cien nehnuteľností, tzv. dashboard.



"Väčšina slovenských domácností investuje najmä do nehnuteľností, pričom takmer 90 % domácností vlastní nehnuteľnosť, v ktorej býva. Nakoľko kúpu nehnuteľnosti financujú domácnosti do veľkej miery pomocou hypoték, rastie výrazne aj ich zadlženosť," priblížili analytici NBS v súvisiacej štúdii, ktorá obsahuje metodiku, stručnú interpretáciu a dáta použité k jednotlivým ukazovateľom.



Vyčíslili, že v roku 2021 mala na Slovensku hypotéku každá štvrtá domácnosť a každá druhá "mladá" domácnosť, v ktorej mali manželia do 44 rokov. "Tieto úvery sú kľúčové z pohľadu aktivít domácich bánk. Aktuálne tvoria približne tretinu celkových aktív a polovicu úverového portfólia bánk," zdôraznili analytici.



NBS pripomenula, že štvrťročne zverejňuje ceny rezidenčných nehnuteľností. Vývoj na trhu hodnotí v pravidelných publikáciách, napríklad v Ekonomickom a menovom vývoji alebo v Správe o finančnej stabilite. V rámci banky sa neustále vyvíjajú rôzne ukazovatele, ktoré majú za úlohu pomôcť k hlbšiemu pochopeniu vývoja na tomto trhu.



Patria k nim kompozitné ukazovatele, ktoré sú súhrnom väčšieho množstva informácií súvisiacich s trhom nehnuteľností, či ukazovatele dostupnosti, ktoré hodnotia dostupnosť bývania z pohľadu domácností kupujúcich nehnuteľnosti pomocou bankových úverov. Tiež modely postavené na agregovaných dátach, odhadujúce fundamentálnu cenu realít alebo modely umožňujúce sledovanie dopadu makroekonomických šokov na ceny nehnuteľností.



"Vo všeobecnosti platí, že v praxi neexistuje model alebo prístup, ktorý by dokázal dokonale popísať vývoj na trhu nehnuteľností a dať jednoznačnú odpoveď na otázku, či a do akej miery sú ceny podhodnotené alebo nadhodnotené. Aj preto je dôležité sledovať širšiu škálu ukazovateľov a prístupov, nakoľko každý z nich môže prezradiť niečo o aktuálnom vývoji z trochu iného uhla pohľadu," doplnili analytici NBS.