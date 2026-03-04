< sekcia Ekonomika
Realitný trh v Dubaji sa po rekordnom februári výrazne spomalil
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Po rekordnom februári zaznamenal realitný trh v Dubaji náhle a výrazné spomalenie. Súvisí to s eskaláciou bezpečnostného napätia v regióne. Prvé marcové dni ukázali citeľný pokles počtu transakcií aj ochladenie dopytu. Ako v stredu informoval Marián Tomko z realitnej kancelárie Grahams, najviac je tento vývoj viditeľný v investične exponovaných lokalitách, ako je Dubai Marina.
Podľa údajov Dubai Land Department (DLD) sa vo februári uskutočnilo takmer 17.000 realitných transakcií v celkovej hodnote 60,6 miliardy emirátskych dirhamov (AED), čo je zhruba 14,2 miliardy eur. Počet transakcií medziročne vzrástol o 5 % a ich hodnota o 18,14 %. „Išlo o jedno z najsilnejších období v histórii dubajského realitného trhu,“ uviedol Tomko.
Následne prišiel výrazný pokles, keď sa 2. marca v celom Dubaji uskutočnilo iba 344 transakcií v hodnote približne 1,1 miliardy AED. „Byty a apartmány tvorili približne 240 až 260 z nich, čo predstavuje pokles o 40 až 45 % oproti februárovému dennému priemeru. O deň neskôr sa objem mierne zotavil na 372 transakcií za 1,4 miliardy AED,“ priblížil Tomko. To podľa neho naznačuje, že trh nezamrzol, ale funguje pod zvýšeným tlakom.
„Dubajský trh je vo veľkej miere závislý od medzinárodného kapitálu. Investori z Indie, Ruska, Európy a ďalších krajín tvoria významnú časť kupujúcich, najmä v segmente investičných bytov,“ poznamenal Tomko. Podľa lokálnych zdrojov klesli návštevy nehnuteľností o 60 až 70 %. Časť už dohodnutých obchodov bola pozastavená alebo odložená, v krátkodobom horizonte sa tak vytvorila situácia, kde je predávajúcich viac ako kupujúcich.
Lokalita Dubai Marina patrí medzi najvyhľadávanejšie investičné zóny mesta Dubaj. Najmä malé apartmány (štúdiá a jednoizbové byty) boli v posledných rokoch predmetom silného záujmu. Ešte vo februári tohto roka sa ceny pohybovali na lokálnych maximách, v marci pri súrnom predaji možno pozorovať korekciu.
Pri rýchlom predaji v aktuálnych podmienkach je podľa neho realistické počítať s poklesom približne o 10 až 15 % oproti februárovým maximám. Pre investorov, ktorí nakupovali pred troma až piatimi rokmi, môže aj takáto korekcia stále znamenať celkový kapitálový zisk, keďže ceny v rokoch 2021 až 2024 výrazne rástli.
„Ak by však bezpečnostná situácia zostala napätá alebo by sa ďalej zhoršovala, tlak na ceny by sa mohol prehĺbiť a pri núdzovom predaji by strata mohla narásť o ďalšie desiatky percent,“ dodal Tomko.
(1 EUR = 4,2728 AED)
