Realitný trh v roku 2020 ovplyvnia aj technológie či klimatické zmeny

Bratislava 7. decembra (TASR) – Komerčný trh s nehnuteľnosťami bude musieť v budúcom roku zobrať do úvahy témy ako napríklad udržanie sa na maloobchodnom trhu, trvalo udržateľné investície či vplyv automatizácie a zásadných politických a ekonomických zmien. Vyplýva to zo správy spoločnosti Cushman & Wakefield zameriavajúcej sa na krajiny strednej a východnej Európy (EMEA región).



"Realitný trh nie je odolný voči externým faktorom. Práve naopak, v mnohých smeroch ide o hlavný faktor, ktorý formuje jeho osud. Je rovnako dôležité pochopiť, čo demografické údaje znamenajú pre budúcnosť trhu s nehnuteľnosťami a ako meniaca sa spoločnosť predstavuje zásadnú výzvu pre súčasný stav, ale taktiež chápať princípy absorbovania alebo výnosov," poznamenal výkonný riaditeľ Cushman & Wakefield pre EMEA región Colin Wilson.



Technológie podľa spoločnosti podporujú posun vo využívaní fyzického priestoru. "S narastajúcim prepojením priestoru a technológií vidíme aj nárast množstva služieb, ktoré ľudia môžu v danom priestore využívať," podotkol vedúci oddelenia prieskumu pre EMEA región v Cushman & Wakefield Andrew Phipps. Ľudia podľa neho vo svojom každodennom živote potrebujú neustále väčšiu mieru flexibility, pričom očakávajú, že produkty a služby im budú poskytované na požiadanie. "Nájomcovia a prenajímatelia sa budú musieť prispôsobiť týmto očakávaniam, aby ich spoločnosti obstáli v skúške času," dodal.



Zásadnou témou je podľa správy aj trvalá udržateľnosť. Phipps tvrdí, že investori budú aj naďalej podporovať trhovú prax v súvislosti so zapájaním požiadaviek týkajúcich sa trvalej udržateľnosti do svojich rozhodnutí. "Z hľadiska nehnuteľností klimatické zmeny ovplyvnia oceňovanie, oblasť prenájmu a investície. Prípadné znižovanie cien rizikovejších aktív bude predstavovať trhový spôsob presmerovania kapitálu na také miesta a aktíva, ktoré sú menej vystavené klimatickým rizikám," skonštatoval.



Formáty v oblasti nakupovania sa budú podľa správy aj naďalej meniť, vzhľadom na to, že retaileri požadujú od investorov čoraz viac. "Retaileri potrebujú hlbšie porozumieť správaniu sa spotrebiteľov a tomu, čo vedie k ich rozhodovaniu. Len tak im dokážu poskytovať produkty, služby a zážitky, ktoré požadujú. A to si vyžaduje investície," uviedol Phipps.



Podľa správy bude tiež dochádzať k vývoju živých formátov v maloobchode s rastúcim dopytom po exkluzívnych, zodpovedne spravovaných komunitách, v ktorých žijú dôchodcovia a mladí ľudia vedľa seba. "Staršie generácie môžu ťažiť z nových koncepcií vytvorených mladou generáciou. Ide napríklad o medzigeneračné alebo spoločné bývanie," doplnil Phipps.



Zároveň sa podľa správy bude zvyšovať meranie produktivity na pracovisku, pretože technológie pomáhajú zamerať sa na výkon. Správa tiež poukázala na zhromažďovanie údajov o využívaní kancelárskych priestorov, pričom súčasnosti je možné sledovať výkonnosť budov, znižovať výdavky na budovy a vytvárať lepšie a produktívnejšie prostredie pre nájomníkov.



"Realitný trh na Slovensku čelí rovnakým výzvam ako ostatné krajiny v Európe, avšak s určitým oneskorením, preto je na mieste, aby sa majitelia a investori v oblasti realít na tieto zmeny pripravili. Príklady v niektorých oblastiach, akou je aj retail, poukazuje na skutočnosť, že investori sú citliví na zmeny v oblasti spoločnosti, technológií a ekonomiky. Tieto výzvy však môžu obrátiť vo svoj prospech a zabezpečiť tak prevenciu možných negatívnych následkov zmien," zdôraznila vedúca oddelenia prieskumu na Slovensku a v Českej republike v Cushman & Wakefield Marie Baláčová.