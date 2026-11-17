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Realitný trh v roku 2026: Prvú polovicu roka ťahal silný dopyt
Zmenil sa aj pohľad na novostavby. Kupujúci vnímajú len malý rozdiel medzi novostavbou a staršou nehnuteľnosťou.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Realitný trh v roku 2026 ukázal dve odlišné tváre. Prvá polovica roka priniesla v niektorých regiónoch silný dopyt a vyššie ceny, v druhej záujem kupujúcich citeľne ochladol a ponuka sa rozšírila. O úspechu predaja rozhoduje realistická cena, technický stav a celkové náklady na bývanie. Ako v utorok informovala realitná sieť UPgreat, rozdiel medzi ponukovou a predajnou cenou môže dosiahnuť 10 až 15 percent, niekedy aj viac. Tlak na ceny a posudzovanie všetkých nákladov na bývanie sa stal spoločným menovateľom celého roka.
V tomto roku sa obdobia ticha striedali so situáciami, keď o tú istú nehnuteľnosť súťažilo viacero záujemcov a cenu medzi sebou licitovali. „V lokalite Bratislavy a okolia ceny mierne rástli, prípadne stagnovali. Nešlo o dramatické výkyvy, skôr o trh, ktorý si hľadal rovnováhu,“ uviedla majiteľka realitnej kancelárie (RK) UPgreat Home Zuzana Klačanová.
Rozdelenie roka na dve odlišné obdobia potvrdila aj majiteľka RK UPgreat Luxreal v Spišskej Novej Vsi Lucia Farkašovská. V prvej polovici roka záujemcovia aktívne reagovali na ponuky a ceny sa držali vyššie, v druhej polovici sa situácia zmenila. „Záujem o obhliadky je menší, nehnuteľností na predaj je veľa. Trend spred pol roka sa otočil,“ podotkla.
Nižší dopyt spozoroval aj Miroslav Švehla, majiteľ RK UPgreat Namax, ktorá pôsobí najmä v regiónoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany a Stará Turá. „Výrazne reagovanie kupujúcich na zvýšenie úrokových sadzieb prekvapilo. Záujemcom čoraz častejšie nevyjdú dostatočné príjmy potrebné k zabezpečeniu hypotéky,“ priblížil.
V roku 2026 sa zmenil aj spôsob, akým kupujúci nehnuteľnosti posudzujú. Kúpna cena už nie je jedinou rozhodujúcou položkou. Do rozpočtu si započítavajú výšku splátky hypotéky, energie, údržbu, technický stav aj rozsah potrebnej rekonštrukcie.
„Pekný interiér dokáže zaujať, no pri konečnom rozhodovaní musí nehnuteľnosť dávať zmysel aj finančne,“ vysvetlila Farkašovská. Pri bytoch rozhoduje dispozícia, stav bytového domu, balkón, výťah a čoraz viac aj parkovanie. Pri rodinných domoch kupujúci sledujú stav strechy, rozvodov, spôsob vykurovania a rozsah potrebných opráv.
Najväčšou prekážkou je neistota. Kupujúci chcú vedieť, koľko ich budú stáť opravy, či je technický stav dostatočne zdokumentovaný a či sú vysporiadané vlastnícke vzťahy. Kompromis sú ochotní urobiť vo výmere, vybavení alebo vzdialenosti od centra.
Zmenil sa aj pohľad na novostavby. Kupujúci vnímajú len malý rozdiel medzi novostavbou a staršou nehnuteľnosťou. „Pri veľmi podobných typoch nehnuteľností som zažila, že klienti napokon uprednostnili tú staršiu. Pred pár rokmi by väčšina siahla automaticky po novostavbe, dnes sa rozhodujú oveľa uvážlivejšie a pozerajú na celkový pomer toho, čo za svoje peniaze dostanú,“ poukázala Klačanová.
V tomto roku sa obdobia ticha striedali so situáciami, keď o tú istú nehnuteľnosť súťažilo viacero záujemcov a cenu medzi sebou licitovali. „V lokalite Bratislavy a okolia ceny mierne rástli, prípadne stagnovali. Nešlo o dramatické výkyvy, skôr o trh, ktorý si hľadal rovnováhu,“ uviedla majiteľka realitnej kancelárie (RK) UPgreat Home Zuzana Klačanová.
Rozdelenie roka na dve odlišné obdobia potvrdila aj majiteľka RK UPgreat Luxreal v Spišskej Novej Vsi Lucia Farkašovská. V prvej polovici roka záujemcovia aktívne reagovali na ponuky a ceny sa držali vyššie, v druhej polovici sa situácia zmenila. „Záujem o obhliadky je menší, nehnuteľností na predaj je veľa. Trend spred pol roka sa otočil,“ podotkla.
Nižší dopyt spozoroval aj Miroslav Švehla, majiteľ RK UPgreat Namax, ktorá pôsobí najmä v regiónoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany a Stará Turá. „Výrazne reagovanie kupujúcich na zvýšenie úrokových sadzieb prekvapilo. Záujemcom čoraz častejšie nevyjdú dostatočné príjmy potrebné k zabezpečeniu hypotéky,“ priblížil.
V roku 2026 sa zmenil aj spôsob, akým kupujúci nehnuteľnosti posudzujú. Kúpna cena už nie je jedinou rozhodujúcou položkou. Do rozpočtu si započítavajú výšku splátky hypotéky, energie, údržbu, technický stav aj rozsah potrebnej rekonštrukcie.
„Pekný interiér dokáže zaujať, no pri konečnom rozhodovaní musí nehnuteľnosť dávať zmysel aj finančne,“ vysvetlila Farkašovská. Pri bytoch rozhoduje dispozícia, stav bytového domu, balkón, výťah a čoraz viac aj parkovanie. Pri rodinných domoch kupujúci sledujú stav strechy, rozvodov, spôsob vykurovania a rozsah potrebných opráv.
Najväčšou prekážkou je neistota. Kupujúci chcú vedieť, koľko ich budú stáť opravy, či je technický stav dostatočne zdokumentovaný a či sú vysporiadané vlastnícke vzťahy. Kompromis sú ochotní urobiť vo výmere, vybavení alebo vzdialenosti od centra.
Zmenil sa aj pohľad na novostavby. Kupujúci vnímajú len malý rozdiel medzi novostavbou a staršou nehnuteľnosťou. „Pri veľmi podobných typoch nehnuteľností som zažila, že klienti napokon uprednostnili tú staršiu. Pred pár rokmi by väčšina siahla automaticky po novostavbe, dnes sa rozhodujú oveľa uvážlivejšie a pozerajú na celkový pomer toho, čo za svoje peniaze dostanú,“ poukázala Klačanová.