Realitný trh v USA čelí neistote, najväčšej od roku 2023

New York 28. mája (TASR) - Majitelia rodinných domov v USA aj potenciálni kupci pociťujú na trhu s nehnuteľnosťami neistotu, najväčšiu od roku 2023. Ukázali to v stredu výsledky prieskumu Bank of America (BofA), podľa ktorého rastúce sadzby hypoték odrádzajú kupujúcich. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Z dvetisíc respondentov, ktorí sa zúčastnili na prieskume BofA, až 60 % nevedelo povedať, či je vhodný čas na kúpu domu. To je nárast z 57 % v minulom roku a 48 % v roku 2023.



Nestále úrokové sadzby a zvýšené ceny domov vyvolali neistotu a prinútili spotrebiteľov spomaliť nákupy nehnuteľností počas jarnej sezóny, keď sa aktivita na tomto trhu zvyčajne zvyšuje, povedal pre agentúru Reuters Matt Vernon, šéf spotrebiteľských úverov v BofA.



Pomalý začiatok jarnej sezóny kontrastuje s 1. štvrťrokom 2025, keď BofA zaznamenala nárast žiadostí o hypotéky, keďže kupujúcich lákali stúpajúci počet voľných domov.



Hypotekárne sadzby sa však medzitým zvýšili a pohybujú sa okolo hranice 7 %. Vzrástol aj výnos z desaťročných amerických štátnych dlhopisov. Kolísanie úrokových sadzieb zapríčinili obavy z hospodárskej politiky administratívy prezidenta Donalda Trumpa vrátane ciel a zhoršujúceho sa fiškálneho výhľadu krajiny.



Napriek tomu prieskum ukázal tiež, že 52 % potenciálnych kupujúcich domov má pocit, že trh je teraz lepší ako pred rokom. Traja zo štyroch očakávajú pokles cien domov a úrokových sadzieb, preto zatiaľ vyčkávajú s kúpou domu.