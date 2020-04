Ceny bytov vzrástli o 2,5 percenta aj napriek pandémii

Bratislava 3. apríla (TASR) – Ceny bytov na Slovensku za prvý štvrťrok tohto roka vzrástli o 2,5 %, a to aj napriek pandémii nového koronavírusu. Rast cien nezastavili ani opatrenia Národnej banky Slovenska (NBS) proti nadmernému zadlžovaniu obyvateľstva. Informoval o tom analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický.



„Priemerná hodnota bytu na štvorcový meter (m2) sa v marci v SR vyšplhala na 1906 eur. V segmente najlikvidnejších nehnuteľností, pri starších trojizbových bytoch, vzrástli ceny najviac v Bratislave (7,7 %), Žiline (5,9 %) a Banskej Bystrici (4,2 %),“ vysvetlil Kubrický.



V prípade starších trojizbových bytov bola cena v prvom kvartáli najvyššia v Bratislave (2687 eur za m2), na druhom mieste sú Košice (1791 eur za m2) a prvú trojku rebríčka uzatvára Žilina (1712 eur za m2). Naopak, najnižšie ceny v segmente starších trojizbových bytov boli v Trenčíne (1308 eur za m2) a v Prešove (1402 eur za m2).



Ako ďalej dodal Kubrický, koronakríza sa na cenách bytov ešte neprejavila, realitný trh je však priškrtený. Kupujúci javia menší záujem a ani predávajúci nevyvíjajú takú iniciatívu ako pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. „Výsledkom bol menší počet realizovaných realitných obchodov,“ vysvetlil analytik.



„V horizonte troch mesiacov predpokladáme stagnáciu cien bytov,“ dodal Kubrický s tým, že ponuka bytov je naďalej nízka a lákať bude najmä záujemcov s predschválenou hypotékou. Ako ďalej uviedol, dôležité bude, ako rýchlo sa ekonomika naštartuje a do akej miery štát pomôže udržať pracovné miesta a príjmy obyvateľstva. „Ceny nehnuteľností sa výrazne znížia, pokiaľ sa na jeseň ocitne vo finančnej tiesni veľká časť ľudí. Mnohí z nich pôjdu na trh, aby za každú cenu predali svoj byt alebo dom. ,Beztrestné' odloženie splácania hypotéky na deväť mesiacov však takýto scenár nateraz minimálne odďaľuje,“ dodal Kubrický.



Ako uviedol analytik, najzasiahnutejšie krízou sú rekreačné nehnuteľnosti, keďže pandémia úplne zastavila cestovanie. „Záujem môže klesnúť aj o luxusné reality a nehnuteľnosti v rakúskom alebo maďarskom pohraničí so Slovenskom. Do ponuky na predaj sa môžu dostať aj niektoré investičné byty,“ predpokladá Kubrický.