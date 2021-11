V Prahe už ceny domov a bytov narážajú na strop

Praha 28. novembra (TASR) - Predajné ceny bytov, ale najmä rodinných domov v Česku zaznamenali v 3. kvartáli výrazný rast. Poukázali na to údaje z realitného trhu. Podľa odborníkov sa však už ceny približujú k hraniciam finančných možností záujemcov, a to najmä v Prahe. Očakáva sa, že zdražovanie hypoték dotlačí mnohých ľudí k presunutiu pozornosti na nájomné bývanie. Priemerné nájmy už zastavili pokles a medziročne mierne vzrástli.



"V Prahe sa priemerný byt predáva za takmer 113.000 Kč (4403,40 eura) za štvorcový meter (m2), avšak trh už evidentne narazil na svoj strop a dopyt v Prahe slabne v prospech iných regiónov," informovali monitorovacie správy Bezrealitky.cz a Maxima Reality, na ktoré sa odvolal server novinky.cz.



Ceny rastú aj v prípade rodinných domov. V Prahe sa cena týchto nehnuteľností zvýšila v 3. kvartáli na 106.500 Kč/m2 a dopyt medziročne vzrástol o 6 %.



Nový rekord dosiahlo v cenách bytov Brno, kde sa byty predávali v priemere za viac než 80.000 Kč /m2. Toľko stál byt v Prahe na začiatku roka 2019.



Byty v stredočeských mestách sa prvýkrát dostali nad 70.000 Kč/m2, čo predstavuje medziročný rast o 21,2 %. Dôvodom je najmä vysoký dopyt domácností, ktoré chcú opustiť Prahu a vymeniť dlhší dojazdový čas za nižšiu cenu nehnuteľnosti. To platí aj pre rodinné domy ďalej od mesta, ktoré majú ešte stále priaznivú cenovú hladinu. Tie sa momentálne v Stredočeskom kraji predávajú za 60.000/m2.



K výraznej zmene došlo v oblasti nájmov, pri ktorých sa dopyt zvýšil v 3. kvartáli na dvojnásobok. Ceny nájmov prestali klesať a zaznamenali mierny rast. V Prahe sa nájmy ustálili na 272 Kč za prenajatý m2, čo oproti predchádzajúcemu kvartálu predstavuje rast o 3 %. V Brne sa zvýšili o 4 % na 247 Kč /m2.



Podľa šéfa serveru Bezrealitky.cz Henryka Meyera sa koniec roka bude vyznačovať rýchlo rastúcou cenou nájmov v Prahe a Brne. Ceny nájomného bývania budú nahor hnať nielen menej dostupné hypotéky, ale aj inflácia a rastúce ceny energií.



(1 EUR = 25,662 CZK)