Ceny domov v Británii v júni medziročne klesli, prvýkrát za 7,5 roka

Londýn 1. júla (TASR) - Ceny domov v Británii zaznamenali v júni nečakaný medziročný pokles, prvý za 7,5 roka. Uviedla to spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov hypotekárnych úverov v krajine.



Podľa Nationwide Building klesli ceny domov v Británii v júni v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 0,1 % po májovom raste o 1,8 %. Júnový vývoj predstavuje prvý medziročný pokles cien domov v Británii od decembra 2012. Ekonómovia očakávali pokračovanie rastu cien, aj keď slabším tempom, o 1 %.



Medzimesačne klesli ceny domov o 1,4 %. Tempo poklesu sa tak oproti vývoju v máji mierne spomalilo, keď v máji medzimesačný pokles dosiahol 1,7 %. Aj v tomto prípade očakávali ekonómovia iné výsledky. Počítali s tým, že ceny domov klesnú v júni medzimesačne o 0,7 %.



Vzhľadom na to, že karanténne opatrenia v Británii by sa v nasledujúcich týždňoch mali zmierňovať, aktivita na realitnom trhu sa v blízkej budúcnosti pravdepodobne zrýchli, odhaduje hlavný ekonóm Nationwide Building Society Robert Gardner. Aj naďalej však zostane pod úrovňou spred nástupu pandémie nového koronavírusu.