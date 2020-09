Ceny domov v Británii vzrástli najvýraznejšie za takmer štyri roky

Londýn 7. septembra (TASR) – Ceny domov v Británii zaznamenali za posledné tri mesiace najvýraznejší rast za takmer štyri roky. Uviedli to v pondelok spoločnosť IHS Markit a najväčší britský poskytovateľ hypoték Halifax. Prispeli k tomu kroky vlády na podporu kúpy nehnuteľností a zvýšený dopyt po ukončení karanténnych opatrení.



Podľa prieskumu Halifaxu a IHS Markit sa ceny domov v Británii zvýšili za trojmesačné obdobie do konca augusta medziročne o 5,2 %. To je najvýraznejší rast od konca roka 2016. V predchádzajúcom trojmesačnom období do konca júla dosiahol rast 3,8 %.



V medzikvartálnom porovnaní sa ceny domov v Británii zvýšili v období od júna do konca augusta o 1,3 %. Naopak, medzimesačne sa rast cien domov mierne spomalil. V júli dosiahol 1,7 %, v auguste 1,6 %.



Priemerná cena nehnuteľností prekonala 245 000 libier. Túto hodnotu presiahla prvýkrát od začatia zverejňovania príslušných údajov.



Napriek viacerým pozitívnym faktorom krátkodobo podporujúcim realitný trh je podľa analytikov vysoko nepravdepodobné, že sa rast cien udrží na tejto úrovni dlhší čas. Ako povedal Russell Galley z Halifaxu, nezamestnanosť bude v dôsledku pandémie naďalej rásť, čo v strednodobom horizonte bude tlačiť na ceny.