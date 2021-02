Ceny domov v USA v decembri rástli najrýchlejším tempom za 7 rokov

Washington 23. februára (TASR) - Ceny domov v USA v decembri rástli najrýchlejším tempom takmer za sedem rokov. Podporili ich nízke úroky z hypoték aj pokračujúci "útek" Američanov z preplnených mestských oblastí do domov na predmestí v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Ukázal to v utorok vývoj indexu cien domov S&P CoreLogic Case-Shiller pre 20 metropolitných oblastí.



Podľa najnovších údajov sa index cien domov v decembri 2020 zvýšil medziročne 10,1 %. To bol jeho najstrmší nárast od apríla 2014 a nasleduje po výraznom novembrovom zvýšení o 9,2 %. Ekonómovia pritom odhadovali, že ceny domov stúpnu v sledovanom období o 9,9 %.



V decembri stúpli najstrmšie ceny domov vo Phoenixe, o 14,4 %, po ktorom nasledovali Seattle (13,6 %) a San Diego (13 %). Ale vo všeobecnosti rástli ceny vo všetkých sledovaných oblastiach, pričom najmenšie tempo zdražovania domov zaznamenalo v decembri Chicago (7,7 %). Detroit nebol zahrnutý do decembrových údajov pre meškania v evidencii v dôsledku pandémie nového koronavírusu a s ňou spojených obmedzení.



„Tieto údaje sú v súlade s názorom, že ochorenie COVID-19 povzbudilo potenciálnych kupcov k prechodu z mestských bytov do predmestských domov,“ uviedol analytik Craig Lazzara, podľa ktorého však nie je jasné, či sa tento trend udrží.



Ceny domov v USA tlačila v decembri nahor aj obmedzená ponuka.