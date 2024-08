Ceny nehnuteľností sa stabilizovali, realitný trh praje kupujúcim

Bratislava 30. augusta (TASR) - Ceny nehnuteľností na trhu realít sa stabilizovali. Trh aktuálne viac praje kupujúcim, k čomu prispievajú aj stále dostupnejšie hypotéky. Ponuka na realitnom trhu je aktuálne väčšia ako dopyt. K vývoju realitného trhu sa vyjadrila odborníčka z oblasti realít a majiteľka realitnej kancelárie Karin Zápalová.



"Ceny nehnuteľnosti dosiahli cenové dno, aktuálne sú ceny stabilizované, banky sprístupnili hypotéky pre viac klientov," priblížila Zápalová s tým, že pre kupujúcich je práve teraz vhodný čas na zaobstaranie nového bývania.



Aj záujemcom o predaj sa podľa realitnej odborníčky oplatí konať teraz, teda skôr než ceny nehnuteľností začnú klesať. "Štatisticky sa nehnuteľnosť predá v priemere po ôsmej až jedenástej obhliadke. Kupujúci si majú z čoho vyberať, je väčšia ponuka ako dopyt," uviedla Zápalová.



Doplnila, že o záujme rozhoduje lokalita, stav nehnuteľnosti, počet obyvateľov v bytovom dome, poschodie, výťah, typ konštrukcie či balkón. Zaváži tiež dispozičné riešenie bytu, orientácia na svetové strany, parkovanie, občianska vybavenosť či dostupnosť mestskej hromadnej dopravy.



"Štatisticky sa do jedného mesiaca od zverejnenia predajú menšie 1-2 izbové byty a rodinné domy do 300.000 eur v blízkosti do 20 minút od Bratislavy. Naopak, ťažšie sa míňajú staré nehnuteľnosti zapratané vecami. Dobre sa predávajú všetky nehnuteľnosti, ktorých majitelia si nechajú poradiť od nás odborníkov," vysvetlila Zápalová. Spresnila, že dôvodom predaja nehnuteľností najčastejšie bývajú rodinné dôvody, potreba väčšieho či menšieho bytu alebo domu, prípadne dedičstvo.



Na vývoj realitného trhu majú aktuálne vplyv aj úpravy hypotekárnych úrokových sadzieb. Zmeny sadzieb sa týkajú viacerých fixácií, podľa odborníkov na reality však ide skôr o kozmetické úpravy - pohybujú sa na úrovni niekoľkých desiatok percentuálneho bodu. Nemožno podľa nich vylúčiť, že sadzby v blízkom čase upravia aj ďalšie banky, dostupnosť úverov to však výrazne nezmení.



Na realitnom trhu sa rýchle znižovanie úrokov v nasledujúcich mesiacoch či začiatkom roka 2025 pravdepodobne neočakáva. Pre nevyrovnaný štátny rozpočet hypotéky na Slovensku zlacňujú pomalšie ako v ostatných krajinách eurozóny a takýto trend sa očakáva aj v budúcnosti.