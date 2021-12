Reality: Čínska Kaisa Group čelí platobnej neschopnosti

Peking 3. decembra (TASR) - Čínsky developer Kaisa Group čelí platobnej neschopnosti po tom, ako v piatok oznámil, že neuspel so svojou ponukou na swap dlhu, ktorý by je pomohol získať čas. Upozornila preto, že neexistuje "žiadna záruka", že bude schopná splniť svoje platobné záväzky.



Spoločnosť Kaisa Group je ďalšou z čínskych realitných firiem, ktoré sa v uplynulom roku dostali do krízy po tom, ako úrady začali regulovať špekulácie a pákové efekty, čím im odrezali kľúčový prístup k hotovosti.



Najväčšie problémy má developerský gigant China Evergrande, ktorý sa topí v mori dlhov v hodnote 300 miliárd USD (264,57 miliardy eur) a nezvláda splácať svoje záväzky.



Problémy tejto firmy vyvolali obavy o celý sektor nehnuteľností, ktorý sa výraznou mierou podieľa na výkone druhej najväčšej svetovej ekonomiky.



Kaisa minulý mesiac oznámila plán na odloženie harmonogramu splácania niektorých svojich dlhopisov a ponúkla výmenu dlhopisov v hodnote najmenej 380 miliónov USD, čo by jej poskytlo priestor na hľadanie peňazí. Táto ponuka však nezískala súhlas 95 % držiteľov dlhopisov, ktorý je potrebný na uskutočnenie plánu.



V piatkovom vyhlásení firma uviedla, že preskúma riešenia „vrátane, ale nie výlučne obnovy a rozšírenia pôžičiek a likvidácie aktív“. Varovala pritom, že „neexistuje žiadna záruka“, že by bola schopná vyrovnať svoje záväzky a uhradiť zmenky v čase splatnosti. Dodala, že v utorok (7. 12.) vyprší splatnosť dlhopisov v hodnote 400 miliónov USD.



Neuhradenie zmeniek sa bude považovať za platobnú neschopnosť a hrozí riziko krížového nesplatenia ďalšieho dlhu.



Spoločnosť Evergrande, ktorá je druhým najväčším developerom v Číne, sa zatiaľ dokázala vyhnúť bankrotu, ale jej problémy pretrvávajú. Evergrande má uhradiť dlhopisové kupóny v celkovej hodnote 82,5 milióna USD v pondelok (6. 12.), keď sa skončí obdobie odkladu.



Minulý piatok (26. 11.) predal zakladateľ Chuej Kcha 1,2 miliardy akcií Evergrande za 344 miliónov USD, čím znížil svoj podiel vo firme na 68 % zo 77 %.



Čínske regulačné úrady vyzvali totiž magnáta, aby použil svoj osobný majetok na financovanie dlhových záväzkov Evergrande.



(1 EUR = 1,1339 USD)