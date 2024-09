Dopyt po nájmoch v Bratislave výrazne rastie, s ním aj ich cena

Bratislava 5. septembra (TASR) - S príchodom školského roka a obmedzenou dostupnosťou hypoték dopyt po nájomnom bývaní v Bratislave prekonáva rekordy a spôsobuje výraznejší rast ich cien. Aj napriek miernym úpravám úrokových sadzieb hypoték totiž zostáva vlastné bývanie pre mnohých ľudí nedosiahnuteľné, čo ženie do prenájmu nielen študentov, ale aj mladých profesionálov a rodiny. Poukázala na to realitná kancelária REMAX Vista.



"Aktuálny záujem o prenájmy v Bratislave je enormný. Na trhu sa dnes uplatnia aj byty, ktoré majú menšie alebo väčšie nedostatky, ako sú napríklad byty na vyšších poschodiach bez výťahu, byty v nevyhovujúcom stave alebo nepriaznivo orientované byty bez klimatizácie. Aj takéto byty si dnes nájdu svojich záujemcov a niekedy aj za ceny, ktoré prekvapia aj nás," priblížil majiteľ spoločnosti Ján Hámorský.



Tento rok ceny nájomného podľa realitnej kancelárie stúpli v priemere na 15,45 eura za meter štvorcový (m2) pri jednoizbovom, 12,75 eura/m2 pri dvojizbovom a 11,22 eura/m2 pri trojizbovom byte. Ešte v roku 2022 sa priemerná cena za meter štvorcový pohybovala pri týchto typoch bytov na úrovni 13,02 eura, 10,82 eura a 10,00 eura. V roku 2023 potom ceny nájmov vzrástli na 14,01 eura, 11,84 eura a 10,75 eura.



Výrazný tlak na trhu vytvárajú v súčasnosti podľa Hámorského aj študenti, pre ktorých je situácia o to zložitejšia, že mnohé bratislavské internáty prechádzajú rozsiahlymi rekonštrukciami. Nedostatok dostupného študentského bývania ich tak tlačí do súkromných nájmov, čo ďalej zvyšuje dopyt a ceny.



Zaujímavosťou je aj meniaca sa štruktúra nájomníkov v Bratislave. "Okrem tradičných slovenských nájomníkov z iných regiónov sa stále viac objavujú záujemcovia z východnej Európy, predovšetkým z Ukrajiny, Ruska a Bieloruska. Naopak, záujemcovia z Európskej únie (EÚ) sú takmer neviditeľní, čo môže naznačovať hlbšie ekonomické a spoločenské trendy v regióne," zhodnotil Hámorský.



Pre majiteľov nehnuteľností predstavuje podľa neho súčasná situácia príležitosť k vyšším zárobkom. Pre nájomníkov to naopak znamená nutnosť rýchleho rozhodovania a akceptácie vyšších nákladov na bývanie. "So začiatkom školského roka očakávame, že trh zostane dynamický, a to najmä vďaka pokračujúcim rekonštrukciám študentských internátov, ktoré môžu ešte viac ovplyvniť ponuku aj dopyt," doplnil Hámorský.