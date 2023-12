Medzi Čechmi rastie záujem o nehnuteľnosti v zahraničí

Praha 31. decembra (TASR) - Záujem Čechov o nehnuteľnosti v zahraničí rastie. Niektorí hľadajú rodinné sídlo, ďalší sa snažia ochrániť svoje úspory pred infláciou. V ostatných rokoch sa okrem toho naučili prevádzkovať nehnuteľnosti na diaľku, čo im následnú správu majetku uľahčuje. Informoval o tom server iDNES.cz.



Ešte pred zhruba 10 rokmi prejavovali záujem o nehnuteľnosti v zahraničí najmä Česi v dôchodkovom veku. Doba sa však zmenila a medzi kupujúcimi sa už objavujú aj zabezpečení ľudia od 30 do 40 rokov. "Česi celkovo zbohatli a chcú si dopriať lepšiu kvalitu života," povedala Lucie Krajná, majiteľka realitnej kancelárie RE/MAX Lusso, ktorá sa špecializuje na sprostredkovanie predaja nehnuteľností v oblasti Costa del Sol v Španielsku.



Dôvody k nákupu nehnuteľností v zahraničí však môžu byť aj čisto praktické. "Hlavný motív býva investičný, teda uložiť peniaze do niečoho, čo minimálne udrží hodnotu a ideálne bude generovať slušný výnos," myslí si Jakub Štilec z advokátskej kancelárie Štilec & Partners.



Záujem o zahraničné nehnuteľnosti začal rásť už začiatkom pandémie nového koronavírusu. Ďalší skok nastal po začatí ruskej okupácie Ukrajiny. A momentálne príťažlivosť zahraničných nehnuteľností zvyšuje vysoká inflácia v Česku. Ako povedal Štilec, v tomto smere sa atraktivita českých nehnuteľností v posledných rokoch do určitej miery znížila, úmerne k tomu, ako rástla ich nadobúdacia cena.



Pri výbere nehnuteľností Česi zvyknú kopírovať dovolenkové destinácie. "Dlhodobo sú medzi Čechmi obľúbené krajiny ako Chorvátsko, Rakúsko, Španielsko alebo Taliansko. Zo vzdialenejších je to potom Dubaj," povedal Štilec.



Zaujímavé pre Čechov sú však aj nehnuteľnosti v susedných či blízkych krajinách. "V minulých mesiacoch hrala významnú úlohu geopolitická situácia a pozícia bezpečnej krajiny, ako je Rakúsko alebo Švajčiarsko," povedal Tomáš Chrobák zo spoločnosti SUR REAL Investments, ktorá sa špecializuje na predaj investičných apartmánov v Rakúsku.



Mení sa aj rozpočet, s akým Česi k nákupu nehnuteľností v zahraničí pristupujú. Predtým prevažoval dopyt po byte v cene do 400.000 eur, dnes majú rozpočet minimálne dvojnásobný. "Aktuálne je na úrovni 800.000 eur za dvoj- až trojizbový byt a takí kupci ho potom chcú časť roku prenajímať. Pri vyšších cenách blížiacich sa k hranici 2 až 3 miliónov eur sa nehnuteľnosti väčšinou využívajú na osobné účely a ako druhé rodinné sídlo," povedala Krajná.



V prípade, že sa Česi rozhodnú nehnuteľnosti v zahraničí prenajímať, je to pre nich omnoho ľahšie než v minulosti. "Ľudia sa už naučili prevádzkovať nehnuteľnosti na diaľku. Určite k tomu napomohol rozvoj technológií a nejde iba o Airbnb. Stačí kvalitná instagramová propagácia a spolupráca s miestnym správcom a môžete bez väčších problémov obsluhovať nehnuteľnosti na druhej strane zemegule, navyše, s globálnou klientelou," dodal Štilec.