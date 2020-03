Nájmy rastú omnoho pomalšie ako ceny bytov, tvrdia analytici

Bratislava 4. marca (TASR) – Nájomné rastie výrazne pomalšie ako cena nehnuteľností, tvrdia to analytici z portálu Nehnuteľnosti.sk. Rast nájmov v priebehu rokov síce zaznamenali, ale medziročné zmeny považujú za nevýrazné. Naopak, nákupné ceny novostavieb sa v hlavnom meste SR medziročne zvýšili aj o vyše desatiny. Vyplýva to z poslednej analýzy bratislavských bytov za posledný kvartál minulého roka od spoločnosti Bencont Investments.



„Za posledné roky boli medziročné nárasty (cien nájmov v Bratislave, pozn. TASR) na úrovni štyroch percent v rokoch 2016/2017, dvoch percent medzi rokmi 2017/2018 a len 0,5 % v období 2018/2019,“ vysvetlili analytici z portálu Nehnuteľnosti.sk. V segmente trojizbových bytov je podľa nich stagnácia cien nájmov ešte zreteľnejšia. V roku 2017 oproti 2016 vzrástli nájmy trojizbových bytov o 0,2 %, z 2017 na 2018 o 0,8 % a v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 dokonca poklesli o jedno percento.



Naopak, percentuálny medziročný nárast cien bytov pri kúpe je miestami aj dvojciferný. Ako uviedli analytici Bencontu v poslednej analýze, v Bratislave sa za rok 2019 zvýšili ceny novostavieb o 11,3 %. „Nízka ponuka spojená so stále vysokým dopytom spôsobili v roku 2019 nárast ceny nad 3000 eur za štvorcový meter (m2), pričom ku koncu roka sa vyšplhala dokonca až na 3237 eur za m2,“ dodal hlavný analytik Bencontu Rudolf Bruchánik.



V ostatných krajských mestách Slovenska pritom rástli nájmy výraznejšie ako v Bratislave. „V prípade dvojizbových bytov sú priemerné medziročné zmeny na úrovni 5,2 % (2016/2017), 5,6 % (2017/2018) a 8,5 % (2018/2019). V segmente trojizbových bytov je skôr viditeľná stagnácia, resp. minimálny rast cien nájmov, a to len o jedno percento (2016/2017), tri percentá (2017/2018) a nakoniec nárast o päť percent (2018/2019),“ dodali analytici z Nehnuteľnosti.sk.