Reality: Nájomné bývanie by mohlo riešiť vysoké úroky na hypotékach

Bratislava 22. júla (TASR) - Nájomné bývanie by mohlo vyplniť medzeru medzi sociálnymi bytmi, trhovým nájomným a kúpou nehnuteľnosti na hypotéku. Zefektívnenie jeho výstavby by zároveň motivovalo developerov zapájať sa do štátom podporovaného nájomného bývania a zamestnávatelia by mohli ponúkať jeho podporu ako finančný benefit pre zamestnancov. Uvedené názory zazneli na podujatí, ktoré v piatok 14. júla organizovalo Združenie na rozvoj investícií - Investment Support Association (ISA).



Štátom podporované nájomné bývanie je nový model v oblasti bývania a je určené pre skupiny obyvateľov s nižšou a strednou výškou príjmu. Tento projekt vypĺňa medzeru medzi sociálnymi bytmi, trhovým nájomným a kúpou nehnuteľnosti na hypotéku. "Som presvedčený o existujúcom dopyte po takejto službe. Zároveň je predpoklad, že časom sa nájomné bývanie vyprofiluje ako štandardný segment realitného trhu podobne, ako je to bežné aj v zahraničí," uviedol analytik poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield Ján Miček.



Efektivita výstavby je podľa Petra Cibulu zo spoločnosti Stat-Kon jedným z najdôležitejších atribútov, aby bolo štátom podporované nájomné bývanie dostatočne atraktívne aj pre developerov. Jedným z týchto krokov by mohlo byť zníženie DPH na päť percent, ktoré je pre developerov garantované na najbližších 50 rokov. Platilo by za predpokladu, že projektom nájomného bývania bude bytový dom alebo bytové domy s minimálne 20 bytmi, pričom každý byt musí mať rozlohu najmenej 27 m2 a najviac 90 m2.



Nájomné bývanie by tak podľa Cibulu vyriešilo problém mladej generácie, ktorú nezaťaží vysokou splátkou hypoték, čím im zároveň poskytne flexibilitu v rozhodovaní o jednotlivých fázach života. Zároveň však podľa neho zabezpečí vysokú mobilitu pracovnej sily, tak pre súkromný sektor, ako aj štátnu správu.



Jednu z ďalších možností riešenia nájomného bývanie priblížil generálny riaditeľ spoločnosti Up Slovensko Igor Janok. Táto spoločnosť ponúka projekt Andoma, ktorý je určený výhradne pre zamestnávateľov, ktorí následne majú možnosť zabezpečiť ubytovanie pre svojich zamestnancov. Samotné ubytovanie Up vlastniť nebude, bude však sprostredkovateľom v procese hľadania nájomcov. Samotný zamestnávateľ môže prispieť až do výšky štyroch eur na meter štvorcový plochy bytu, najviac však 360 eur za mesiac, čim sa pre zamestnancov stane dané ubytovanie atraktívnejším.



"Zamestnávateľom zároveň pomáhame s nedostatkom kvalitných ľudských zdrojov. Andoma podporuje mobilitu zabezpečením bývania pre zamestnancov, vďaka čomu firmy ľahšie získajú a udržia kvalitných zamestnancov. Zároveň podporuje zníženie fluktuácie a zvýšenie lojality, lebo vytvára sociálne zázemie pre zamestnancov. Taktiež odťaží administratívu zainteresovaných strán a zabezpečí transparentné a jednoduché vyplácanie podpory bývania," dodal Janok.