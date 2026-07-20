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Nájomné bývanie v Nemecku v druhom kvartáli medziročne zdraželo
Ponuka nájomného bývania sa v mnohých nemeckých regiónoch podľa IW zmenšila.
Autor TASR
Berlín 20. júla (TASR) - Ceny nájomného v Nemecku v druhom štvrťroku medziročne vzrástli o 4 %. Napríklad v Kolíne nad Rýnom nájomné zdraželo o 7,9 % a v Hamburgu o 5,5 %. Oveľa miernejší však bol rast cien nájomného v Stuttgarte (0,9 %) a v Berlíne (1 %). Ukázali to údaje Nemeckého ekonomického inštitútu (IW). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ponuka nájomného bývania sa v mnohých nemeckých regiónoch podľa IW zmenšila. Nedostatok je výrazný najmä v mnohých veľkých mestách. Obytné nehnuteľnosti v Nemecku však v druhom kvartáli zdraželi len mierne.
Ceny bytov, samostatne stojacich domov a dvojdomov na nemeckom trhu v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka vzrástli o 0,8 %. Ponuka domov na predaj v Nemecku sa od začiatku rastu úrokových sadzieb výrazne zvýšila. „Rast počtu ponúk odráža predovšetkým slabší dopyt,“ povedal ekonóm IW pre oblasť nehnuteľností Pekka Sagner.
Ponuka nájomného bývania sa v mnohých nemeckých regiónoch podľa IW zmenšila. Nedostatok je výrazný najmä v mnohých veľkých mestách. Obytné nehnuteľnosti v Nemecku však v druhom kvartáli zdraželi len mierne.
Ceny bytov, samostatne stojacich domov a dvojdomov na nemeckom trhu v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka vzrástli o 0,8 %. Ponuka domov na predaj v Nemecku sa od začiatku rastu úrokových sadzieb výrazne zvýšila. „Rast počtu ponúk odráža predovšetkým slabší dopyt,“ povedal ekonóm IW pre oblasť nehnuteľností Pekka Sagner.