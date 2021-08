Napriek obavám sa trh s komerčnými nehnuteľnosťami zotavuje

Bratislava 22. augusta (TASR) – Obavy z koronakrízy a inflácie sú na trhu stále prítomné, ekonomika a trh s komerčnými nehnuteľnosťami sa však napriek tomu naďalej zotavujú z vplyvov pandémie nového koronavírusu. Vyplýva to z nového reportu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.



Odborníci zo spoločnosti zaradili medzi kľúčové riziká pre svetový trh v najbližších 12 mesiacoch hlavne mutácie nového koronavírusu, rastúci globálny dlh a možnosť dlhodobo vysokej inflácie. Tieto faktory však podľa spoločnosti potlačia do úzadia dopyt po nehnuteľnostiach, vládne stimuly a opätovné otvorenie prevádzok. Prepočty spoločnosti ukazujú, že v najbližšom čase bude narastať aj výška hrubého domáceho produktu (HDP), najviac v Amerike, Ázii a Tichomorí. V Európe by mal HDP najviac rásť v budúcom roku.



Čo sa týka realitného trhu, pri sektore nájomného bývania, priemyselných a logistických nehnuteľnostiach už k zotaveniu z ekonomického poklesu v globálnom meradle došlo. „V prípade kancelárskych, maloobchodných a hotelových nehnuteľností dôjde k oživeniu v najbližších dvoch rokoch," skonštatovala spoločnosť.



Richard Barkham zo spoločnosti si myslí, že obavy z inflácie zrejme spôsobia istú volatilitu trhu. „Neočakávame však, že počas najbližšieho roka budú centrálne banky nútené zvyšovať úrokové sadzby. Na konci dňa to nielen podporí hospodársky rast na najbližšie dva roky, ale aj vytvorí pozitívne prostredie pre komerčné nehnuteľnosti," okomentoval.



Čo sa týka Slovenska, spoločnosť pripomenula, že v 1. polroku dosiahla investičná aktivita do komerčných nehnuteľností skoro pol miliardy eur, čo je doteraz historicky najviac.



„Tento trend bude pokračovať aj v ďalších mesiacoch, pričom prevládať budú investície do kancelárskych a logistických, priemyselných nehnuteľností," uviedol obchodný riaditeľ spoločnosti za Slovensko Ľubor Procházka.



Odborníci očakávajú oživenie už v druhej polovici tohto roka pri globálnych investíciách do nehnuteľností. Objem sa môže ešte tento rok zvýšiť skoro o štvrtinu. Spomedzi rôznych segmentov spoločnosť spresnila, že pri kanceláriách zrejme tento rok ešte stúpne neobsadenosť, v roku 2022 sa však miera neobsadenosti zníži.



Pri priemyselných a logistických realitách spoločnosť predpovedá, že tento sektor bude v tomto roku najsilnejší. „Maloobchodníci totiž budú zvyšovať svoje zásoby, aby zabránili krízovým situáciám," vysvetlila spoločnosť. V segmente maloobchodu spoločnosť predpokladá, že oživenie bude nerovnomerné, pričom najviac budú firmy investovať do luxusu a služieb.