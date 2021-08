Objem investícií do európskych nehnuteľností narástol skoro o polovicu

Bratislava 1. augusta (TASR) – Objem investícií do nehnuteľností v Európe za 2. kvartál tohto roka dosiahol výšku 70 miliárd eur, čo znamená v medziročnom porovnaní nárast o 45 %. Za celý prvý polrok sa tieto investície vyšplhali na úroveň 125,6 miliardy eur, pričom pozitívne sú aj výhľady do budúcna. Skonštatovala to realitno-poradenská spoločnosť CBRE.



Nárast vo všeobecnosti podľa odborníkov spôsobila hlavne silná investičná aktivita vo Veľkej Británii a Nemecku. Investičná aktivita v segmente realít narástla vo Veľkej Británii v 2. kvartáli o 279 % v porovnaní s vlaňajškom. Celková výška investícií tu dosiahla úroveň až 16,8 miliardy eur. Situácia sa v 2. kvartáli tohto roka výrazne zlepšila aj v Nemecku, kde sa úroveň investícií do realitného trhu vyšplhala do výšky 17,8 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o 27-percentný nárast. Medzi ďalšie krajiny, v ktorých bolo v tejto oblasti zaznamenané pozitívne oživenie, patria napríklad Dánsko, Nórsko, Španielsko či Švédsko.



Objem investícií rástol aj na Slovensku, pričom v polročných meraniach tento rok prekonal svoje historické maximum, a to 470 miliónov eur. Ide o medziročný nárast o 33 %. Najviac sa tu preinvestovalo do maloobchodu (59 %), nasledovali kancelárie (20 %) a logistické nehnuteľnosti (14 %). Najviac investovali práve slovenskí investori, 13 % zo všetkého kapitálu tvorili tiež investori z Austrálie. Podľa obchodného riaditeľa spoločnosti za Slovensko Ľubora Procházku môže za nárast investícií hlavne predaj Auparku v hlavnom meste. Táto transakcia tvorila skoro 81 % celkového objemu investícií v 2. štvrťroku.



V rámci celej Európy sa najviac investovalo do priemyselných nehnuteľností (nárast o 64 %) a do kancelárií (o 37 %). Oživenia sa však dočkal aj trh s hotelmi (nárast o deväť percent). Objem investícií poklesol len pri rezidenčných nehnuteľnostiach.



Odborník zo spoločnosti Chris Brett vyzdvihol, že krajiny, ktoré sú zamerané primárne na kancelárske nehnuteľnosti, preukázali pomalšie oživenie než tie zamerané na priemyselné a rezidenčné reality. "Očakávame, že objemy investícií do nehnuteľností v Európe sa budú naďalej zotavovať aj v druhej polovici tohto roka, pričom ich objem za celý rok by sa mohol oproti tomu minulému zvýšiť o päť percent," uzavrel Brett.