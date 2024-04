Očakávaný predaj starších domov v USA v marci vzrástol

Washington 25. apríla (TASR) - Očakávaný predaj starších, už predtým obývaných rezidenčných nehnuteľností v USA v marci vzrástol viac, ako ekonómovia predpovedali. Dosiahol pritom najvyššiu úroveň za rok, a to napriek pretrvávajúcim vysokým nákladom na pôžičky a nízkej ponuke. Ukázali to vo štvrtok údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR). TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a RTTNews.



Podľa NAR sa index očakávaných predajov už existujúcich domov v USA v marci 2024 zvýšil o 3,4 % na 78,2 bodu po tom, čo vo februári stúpol o 1,6 % na 75,6 bodu. Ekonómovia pritom predpovedali, že vzrastie len o 0,3 %.



Očakávaný predaj domu je taký, pri ktorom bola podpísaná zmluva, ale celý proces ešte nebol uzavretý. Uzavretie zmluvného predaja zvyčajne trvá štyri až šesť týždňov.



"Marcový index očakávaných predajov domov na úrovni 78,2 bodu predstavuje najlepší výsledok za uplynulý rok, no stále sa pohybuje v pomerne úzkom pásme za 12 mesiacov bez merateľného zlomu," povedal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun. K výraznejšiemu zrýchleniu ich predaja podľa neho dôjde len po poklese hypotekárnych úrokových sadzieb a zvýšení počtu voľných domov na predaj.



Predaj domov, ktoré už predtým niekto vlastnil, okrem nedostatku "zásob" brzdia aj vysoké úroky z hypoték. Úrok z populárnej 30-ročnej hypotéky vzrástol v týždni do 19. apríla na 7,24 %, čo je najvyššia úroveň za päť mesiacov, ukazujú údaje Asociácie hypotekárnych bankárov.