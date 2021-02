Bratislava 23. februára (TASR) – Od Nového roka významne vzrástla návštevnosť realitných portálov, oproti decembru 2020 bola januárová návštevnosť o 70 % vyššia. Návštevníci prekonali aj január 2020. Dopyt po nehnuteľnostiach bol zo strany zákazníkov ešte vyšší, počet kontaktovaní inzerátov stúpol takmer trojnásobne. Vyplýva to z dát realitného portálu Nehnuteľnosti.sk.



Na konci januára dosiahla návštevnosť realitných portálov počet 923.727 za týždeň. "Nárast návštevníkov po sviatkoch je každoročne bežným javom, v tomto roku však dosiahol rekordné čísla aj v absolútnych hodnotách a aj v porovnaní s obdobím pred koronakrízou," vysvetlili analytici portálu s tým, že oproti decembru 2020 vzrástla v januári návštevnosť o 72 % a medziročne o 42 %.



Počet reakcií na inzeráty stúpol v januári oproti decembru 2020 o 172 % a medziročne o takmer 20 %. "Podľa všetkých ukazovateľov dopyt po nehnuteľnostiach stále rastie aj napriek zlej pandemickej situácii. Je to spôsobené pravdepodobne tým, že mnoho záujemcov o nové bývanie svoje potreby pre koronakrízu dlho odkladalo a hoci je termín zlepšenia situácie na Slovensku neistý, potrebujú svoju situáciu čo najskôr operatívne riešiť," odôvodnili analytici.



V úvode roka hľadali Slováci najviac bývanie v metropole Slovenska. Do TOP5 vyhľadávaných nehnuteľností sa dostali rodinné domy v Bratislavskom (13 %), Trnavskom (4,7 %) a Nitrianskom kraji (3,5 %), ale aj trojizbové byty (päť percent) a dvojizbové byty (4,6 %) takisto v bratislavskom regióne.



Rebríčku prvej desiatky najvyhľadávanejších kategórií podľa krajov vo všeobecnosti dominoval záujem o rodinné domy. V Bratislavskom kraji pre tento typ nehnuteľnosti zaznamenali analytici vyše 200.000 kliknutí, v Trnavskom kraji zhruba 81.000, v Nitrianskom kraji približne 60.000 a v Banskobystrickom kraji asi 58.000. O rodinné domy bol záujem aj v Žilinskom (zhruba 55.000 kliknutí), Prešovskom (približne 52.000) a Trenčianskom kraji (takmer 32.000 kliknutí). Záujem prejavujú Slováci aj o chatu či chalupu v bratislavskom regióne, tento typ nehnuteľnosti mal za január zhruba 34.000 kliknutí.