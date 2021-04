Golan: Online predaj nebude existovať osamote

Bratislava 18. apríla (TASR) – Dobrou správou pre kamenné obchody je, že online predaj nebude existovať osamote. Myslí si to riaditeľ oddelenia prenájmu maloobchodných nehnuteľností spoločnosti CBRE Branislav Golan. Obchodníci síce podľa neho musia byť prítomní v online priestore, ktorý zároveň nepozná hranice, mnoho ľudí však uprednostňuje návštevu predajne.



Golan poukázal na to, že v online priestore sa odohrávajú veľké cenové boje a tí obchodníci, ktorí majú aj kamenné prevádzky, majú oveľa vyššie návratky tovarov. Tým pádom z toho vyplývajú aj nižšie marže ako v kamenných prevádzkach. To je podľa neho jeden z dôvodov, prečo si obchodníci budú chcieť ponechať kamenné prevádzky. "Ostatné dôvody sú viditeľnosť, blízkosť a kontakt so zákazníkmi," dodáva Golan.



Návštevnosť i obraty nájomcov vlani klesli výrazne vtedy, keď sa obchody zatvorili. Avšak návrat bol podľa Golana bezprostredný. Naznačuje to, že ľudia nezmenili svoje správanie a chceli ísť do obchodov. Keďže všetkým ľuďom nebolo umožnené ísť do obchodov, návštevnosť bola po otvorení nižšia ako z čias spred pandémie, avšak o to väčšie boli objemy nákupných košíkov – ľudia míňali v obchodoch viac.



"V rámci Slovenska sa dá povedať, že boli zvýhodnené regióny a retail parky," dodal Golan s tým, že regióny mali výhodu napríklad v tom, že Bratislava je stále dominantou, čo sa týka administratívnych priestorov, čiže návrat do obchodov bol v prípadne metropoly Slovenska po prvej vlne pomalší. Bratislava tiež trpela aj absenciou turistov, nákupné centrá na tom boli preto horšie ako v regiónoch.



"Niečo podobné môžeme čakať aj v dnešnej situácii alebo po tom, ako sa opatrenia znovu uvoľnia. Samozrejme, že to bude trvať dlhšie," podotkol Golan.



Pandémia podľa neho spôsobí zvýšenie neobsadenosti priestorov, a to možno aj dlhodobejšie. Spôsobiť však môže aj krátkodobejší pokles nájomného. Nájomcovia síce vyčkávajú, ale sú pripravení opäť naštartovať svoj biznis a niektorí aj expandovať. Niektoré firmy podľa Golana však budú redukovať počet svojich pobočiek.



Pripomenul, že napriek situácii sa vlani otvorilo jedno nové nákupné centrum v Prešove. Ďalšie ohlásené projekty by zase mali prísť do dvoch rokov.



Odborníci predpokladajú, že do konca roka by sa segment retailu mohol na Slovensku dostať do normálu a maloobchod by tak mohol začať fungovať ako predtým.