Odborník: Reality ovládli nárasty cien bytov najmä v regiónoch
V okrese Bratislava I (Staré Mesto) mediánová cena dvojizbového bytu za pár mesiacov poskočila o 16.000 eur.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Márne čakanie na lacnejšie byty sa skončilo ďalším cenovým šokom. Realitný trh v 1. štvrťroku 2026 ovládli rekordné nárasty cien najmä v regiónoch. Kým Bratislava prešľapuje na mieste, mestá ako Trenčín či Žilina hlásia nečakané dvojciferné zdražovanie, vyplýva z najnovších údajov portálu Nehnuteľnosti.sk.
V okrese Bratislava I (Staré Mesto) mediánová cena dvojizbového bytu za pár mesiacov poskočila o 16.000 eur. Aktuálne kupujúci zaplatia v tejto lokalite 315.000 eur. Koncom minulého roka stačilo na rovnaký byt 299.000 eur. Ide o nárast o viac ako 5 % za krátke obdobie.
V piatom bratislavskom okrese, ktorý zahŕňa aj Petržalku, dvojizbové byty zdraželi o viac ako 6 % na 229.000 eur. Ešte v decembri stredová cena dosahovala 215.000 eur. Celkový obraz metropoly podľa portálu ostáva pre väčšinu mladých ľudí finančne nedostupný.
„Súčasný rast cien na Slovensku neťahá obrovská vlna nových záujemcov o kúpu, ale, paradoxne, chronický nedostatok bytov. Hoci celkový dopyt pre prísne hypotéky klesol, ponuka nehnuteľností je kriticky nízka,“ uviedol Michal Pružinský z Nehnuteľnosti.sk. Aj menšia skupina ľudí podľa neho dokáže voľné byty rýchlo vyčerpať a tlačiť stredové ceny nahor. „Pre mnohé rodiny sa tak jedinou dostupnou cestou k vlastnému bývaniu stali staršie viacizbové byty. Hodnota týchto nehnuteľností preto prirodzene rastie,“ opísal situáciu.
Skutočné zemetrasenie v cenách podľa portálu nastalo v krajských mestách naprieč celým Slovenskom. Trenčín sa stal v prvom štvrťroku 2026 absolútnym rekordérom v tempe zdražovania. Cena dvojizbového bytu tu vyletela o takmer 14 %, kupujúci v Trenčíne zaplatia 148.000 eur. Vo štvrtom štvrťroku 2025 stál takýto byt 130.000 eur.
Podobne dramatický scenár píše aj Žilina vo väčších, trojizbových bytoch. Cena tam stúpla o vyše 13 % na 221.000 eur, koncom minulého roka pritom dosahovala 195.000 eur. Banská Bystrica pri trojizbových bytoch hlási nárast o 10 %. Rodinné bývanie tam stojí 204.000 eur oproti vlaňajším 185.000 eurám. Tieto skoky v cenách podľa portálu výrazne menia životnú úroveň v regiónoch.
Trnava zaznamenala pri trojizbových bytoch nárast o 8 % za štvrťrok. Cena sa vyšplhala na 200.000 eur za byt. Ešte vlani na jeseň to bolo 185.000 eur. Dvojizbové byty v tomto meste stoja 170.000 eur, oproti koncu roka 2025 je to viac o takmer 4 %. Dvojizbový byt v Nitre stojí 164.000 eur oproti vlaňajším 160.000 eurám. Pri trojizbových bytoch vzrástla cena o necelé 2 % na 178.000 eur.
Tieto dáta ukazujú, že bývanie v krajských mestách už dávno nie je lacné. Rozdiely medzi Bratislavou a regiónmi sa v mnohých prípadoch neustále zmenšujú. „Kým v niektorých častiach Bratislavy už ceny narazili na svoj aktuálny strop, dynamika zdražovania sa preliala do regiónov. Pre bežného človeka v regiónoch to prináša nesmierne náročnú realitu,“ podotkol Pružinský.
Ceny bytov sa podľa neho od lokálnych platov vzďaľujú čoraz rýchlejším tempom. Vlastné bývanie sa pre mnohé domácnosti stáva hranične dostupným. „Tento trend ich prirodzene vytláča do prenájmov. Z tých sa však pre obrovský pretlak záujemcov stáva nutná, no čoraz drahšia alternatíva,“ upozornil.
V druhom mestskom okrese Košíc poskočili ceny dvojizbových bytov o vyše 9 % na 187.000 eur. Ešte pred tromi mesiacmi stačilo na rovnaký byt 171.000 eur. Tretí košický okres zaznamenal nárast o takmer 7 % na 185.000 eur.
