Pandémia COVID-19 pridáva na dôležitosti skladovým priestorom

Bratislava 30. apríla (TASR) – Pandémia nového koronavírusu nabúrala všetky zabehnuté dodávateľské reťazce a poukázala aj na nevýhody globalizácie. Distribučné centrá a sklady sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, len vďaka nim a logistickým spoločnostiam fungujú spotrebitelia bez výraznejších obmedzení aj po vypuknutí pandémie. Myslí si to zakladateľ a spoluvlastník slovenskej pobočky realitno-konzultačnej spoločnosti 108 Agency Jakub Holec.



„Sklady okolo miest potrebujeme a dúfam, že zmeníme pohľad do budúcna a budeme ďalšiu výstavbu podporovať. Nie jej len hádzať polená pod nohy, ako sa to deje posledné roky,“ reaguje Holec na kritiku výstavby skladov a distribučných centier. Podľa neho sú samoobsluhy dobre zásobované a na e-shopoch je dostupný všetok potrebný tovar práve vďaka týmto skladom.



Od zákazníkov evidujú požiadavky aj na dočasné uloženie ich tovaru. „Nie sú to len potravinové reťazce a e-commerce, kde sa dá tento dopyt po priestoroch očakávať. Ľudia si, samozrejme, urobili nejaké zásoby a veľká väčšina z nich doma opäť začala variť,“ vysvetlil Holec. Vyzdvihuje aj participáciu e-commerce spoločností, vďaka ktorým sa dá všetok tovar objednať online a Slovákov teda zatvorené kamenné predajne až tak neobmedzujú.



„Takisto priestory potrebujú aj ďalší klienti, ktorí aktuálne riešia problém s tovarom, ktorý nie je kam zložiť. Sú to všetci ostatní, na ktorých doľahlo uzavretie obchodov a prevádzok,“ dodal Holec.



Naopak, dodávateľské reťazce fungujúce na princípe just-in-time podľa neho čakajú výzvy. Sú to dodávatelia, ktorí sa snažia eliminovať zásoby a dodávať tovar včas práve tam, kde je to potrebné. Tento model je rozšírený napríklad v segmente automotive, kde je vo fabrike k dispozícii vždy len niekoľko dielov na okamžitú montáž a zvyšok je na ceste. „Uvidíme, ako sa celý segment postaví k tomu, že len 15 % kontajnerových lodí opustilo čínske prístavy tak, ako malo,“ dodal Holec s tým, že s takouto situáciou nikto nepočítal a celý dodávateľský reťazec bude musieť byť v budúcnosti prehodnotený.