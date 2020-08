Reality: Pôvodný stav bytu je výhodný pri prezrádzaní nedostatkov

Bratislava 8. augusta (TASR) – Pôvodný stav nehnuteľnosti ukáže všetky nedostatky stavby ako na dlani. Je dobré vidieť, na ktorom mieste dlhodobo zatekalo, alebo kde sú praskliny a akého charakteru sú. Pre TASR to uviedol predseda Realitnej únie (RÚ) SR a konateľ realitnej kancelárie Realitor Attila Mészáros. Populárne premaľovanie bytu pred predajom podľa neho zničí všetky tieto cenné stopy možných chýb.



„Jednoznačnou výhodou nákupu bytu v pôvodnom stave je aj možnosť vykonania kvalitnej obnovy presne podľa preferencií nového vlastníka,“ dodáva Mészáros s tým, že nehnuteľnosť prispôsobená potrebám rodiny, ktorá ju obýva, je to najlepšie, čo môže rekonštrukcia bytu priniesť. „Zároveň vás v byte v budúcnosti už nič neprekvapí,“ komentoval Mészáros. Nový vlastník môže použitím moderných technológií a materiálov aj usporiť a zvýšiť komfort bývania.



Mészáros však upozorňuje, že kompletná rekonštrukcia môže dosiahnuť aj pri použití lacnejších materiálov a zariadení pomerne vysokú sumu. Ako uviedol pre ilustráciu, komplexná obnova jednoizbového bytu v pôvodnom stave by mohla obsiahnuť výmenu bytového jadra spojenú s úplnou obnovou kúpeľne s integrovaným WC (rozvody elektriny, rozvody vody a odpadu, riešenie kúrenia, ventilácia, nová sanita kúpeľne a WC, dlažby, obklady, batérie a ďalšie príslušenstvo), výmenu kuchynskej linky so spotrebičmi, výmenu starých vykurovacích telies, nové rozvody elektriny vrátane istenia, výmenu okien a balkónových dverí, položenie plávajúcej podlahy, výmenu svetelných telies či výmenu vchodových bezpečnostných dverí a interiérových dverí. Mészáros však pred takouto obnovou odporúča porovnať náklady na rekonštrukciu s nákladmi na kúpu bytu z ponuky novostavieb, prípadne iných nehnuteľností z kategórie úplne rekonštruovaných.



Jednou z alternatív je aj čiastočná obnova bytu. V prípade nehnuteľností v pôvodnom stave k nej často pristupujú ľudia s menším rozpočtom, ktorí preferovali kúpu staršieho bytu s možnosťou rozloženia ďalších investícií v čase namiesto novostavby. „Ak vykonávame len čiastočnú obnovu, v starých bytoch sa nevyhneme výmene elektrických rozvodov a bytového jadra, čo so sebou prináša automaticky aj obnovu kuchyne, keďže kuchynská linka je napojená na rozvod vody z bytového jadra,“ spresnil Mészáros s tým, že ak sa tejto investícii dá vyhnúť, obnova nemusí byť drahá – jadro je totiž najdrahšia časť bytu. Práce na bytovom jadre zároveň môžu vyvolať aj potrebu väčšej rekonštrukcie, ako sa pôvodne očakávalo.