Predaj bytov v Bratislave v treťom štvrťroku medziročne stúpol

Bratislava 10. decembra (TASR) - Predaj nových bytov v Bratislave v treťom štvrťroku 2024 medziročne stúpol o 116 %. V hlavnom meste sa za tretí kvartál tohto roka predalo 380 bytov v nových projektoch. Rástla však aj výška nájomného v Bratislave, a to o vyše 20 %, čo je dvojnásobok priemeru na Slovensku. Vyplýva to zo štvrťročného reportu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE, ktorý sa zameral na trh s bytmi v hlavnom meste.



"Vidíme jednoznačný rast predaja aj väčší dopyt na trhu, a to aj napriek pretrvávajúcim vysokým úrokovým sadzbám hypotekárnych úverov. Ceny nových projektov však stagnujú už od polovice roka 2022. Priemerná cena sa mení len štrukturálne, v dôsledku príchodu novej ponuky, a to najmä vo vyššom segmente. Očakávame však, že ceny nových stavieb sa začnú meniť od budúceho roka. Nie však z dôvodu ponuky a dopytu, ale pre novú daňovú legislatívu," uviedol Peter Slovák z CBRE Slovensko. Viac bytov sa predalo aj v porovnaní s predošlým štvrťrokom, a to o 16 %.



Hoci predaje nových bytov stúpali, dokončilo sa ich menej ako vlani. V Bratislavskom kraji bol v prvom polroku 2024 zaznamenaný medziročný pokles dokončených bytov o 21 %. Ešte výraznejšie poklesol počet bytov, ktoré išli do výstavby, v medziročnom porovnaní o takmer 36 %. "V súčasnosti je tak na bratislavskom trhu na predaj k dispozícii 3392 nových bytových jednotiek," priblížil Slovák.



Rastie však výška nájomného, ktoré sa v treťom štvrťroku na Slovensku medziročne zvýšilo o 10 %. V hlavnom meste bol tento nárast ešte výraznejší, v širšom centre Bratislavy stúpla cena nájomného medziročne o 23 %. "Spôsobil to najmä klesajúci počet bytov na prenájom v súvislosti so začiatkom školského roka a zvýšenie dopytu zo strany študentov. Počet bytov v ponuke na prenájom medziročne klesol o približne 15 % a zastavil sa na čísle 1503," doplnil Slovák.



Priemerný mesačný nájom v bratislavskom Ružinove, Petržalke či Novom Meste je podľa analýzy CBRE na úrovni 16,90 eura za štvorcový meter (m2). V centre Bratislavy je mesačné nájomné v priemere 17,30 eura/m2.